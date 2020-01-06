Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - Ипотечная организация "Баспана" будет присоединена к Казахстанскому фонду устойчивости, передает Kazakhstan Today.
Акционерное общество "Казахстанский фонд устойчивости" (далее - Фонд) сообщает о том, что 25 декабря 2019 года единственным акционером Фонда было принято решение о добровольной реорганизации Фонда в форме присоединения к нему акционерного общества "Ипотечная организация "Баспана" на условиях и в порядке, предусмотренных решением единственного акционера", - сообщается на сайте Фонда.
Напомним, АО "Казахстанский фонд устойчивости" зарегистрировано в органах юстиции 11 сентября 2017 года. Единственным акционером Фонда является Национальный банк Республики Казахстан.
Основная цель деятельности Фонда - содействие финансовой стабильности банковского сектора посредством финансовой поддержки банков второго уровня, а также реализация государственной программы по рефинансированию ипотечных жилищных займов (ипотечных займов).
Как сообщалось ранее, в октябре 2019 года Банк развития Казахстана сообщал о направлении на финансирование программы льготного автокредитования 14,5 млрд тенге. На эти цели БРК путем выпуска облигаций осуществил заимствование на 20 млрд тенге у АО "Казахстанский фонд устойчивости", в соответствии с постановлением правления Национального банка от 31 мая 2019 года №79.
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