Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд

Как сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр национальной экономики Алибек Куантыров, за 30 лет в Казахстан привлечено более $400 млрд прямых иностранных инвестиций.
Но не один десяток миллиардов был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, это, наверное, порядка $100 млрд, может, чуть больше", - заявил глава МНЭ.
Он отметил, что существует несколько механизмов возврата средств, налоговые и неналоговые меры стимулирования.
По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер, мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или закупать какие-то услуги. Есть еще меры по стимулированию возврата, мы будем предоставлять преференции. Все эти меры мы прорабатываем, они у нас "сидят" в проекте срочного закона по внесению изменений в Налоговый кодекс", - отметил Куантыров.
В свою очередь министр юстиции Канат Мусин напомнил, что в настоящее время создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа.
Разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по возвращению капиталов из зарубежных юрисдикций. Вопрос этот сложный, не могу сказать, что его можно решить одним движением руки. Но все необходимые меры для этого принимаются", - подчеркнул глава Минюста.