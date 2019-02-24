Карагандинская область побила рекорд по привлечению инвестиций

Караганда. 18 февраля. Kazakhstan Today - В 2018 году Карагандинской области удалось привлечь 470 млрд тенге инвестиций - это наибольший показатель за последние 25 лет, передает Kazakhstan Today.

По информации областного УВП, 85% инвестиций - частные. Для сравнения: в 2017 году в область инвестировали 363,3 млрд тенге.

В минувшем году объем инвестиций вырос, благодаря крупным проектам в регионе. Это солнечная электростанция ТОО "Саран", завод по выпуску катодной меди ТОО "Sary-Arka Copper Processing", завод по выплавке стали и железа ТОО "Forever Flourishing (Middle Asia) Pty Ltd.", вторая очередь золотоизвлекательной фабрики АО "АК "Алтыналмас" и первый этап оптово-распределительного центра ТОО "Альфарух".

Также в 2018 году реконструировали рудотермическую печь №1 Жезказганского медеплавильного завода ТОО "Корпорация "Казахмыс", модернизировали машиностроительное производство ТОО "Maker" и яичное производство ТОО "Караганды Кус".

Сейчас в регионе реализуют 45 крупных инвестиционных проектов на общую сумму 2 трлн тенге, в том числе 17 - с иностранным капиталом на 1,4 трлн тенге.

Заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров отметил, что эффект от инвестиций ощущают и жители области. К примеру, Жайремский горно-обогатительный комплекс уже построил в поселке мечеть, отремонтировал Дом культуры. И, кроме того, взял на себя содержание больницы: к зарплате каждого врача, которая варьируется в пределах 60-80 тыс. тенге, предприятие доплачивает 120-140 тыс. тенге. Алмас Айдаров подчеркнул, что за счет налогов, которые выплачивают крупные предприятия, обычные граждане только выигрывают.

Несмотря на рекордные показатели прошлого года, в этом году власти поставили перед собой еще более амбициозную задачу: привлечь в регион 520 млрд инвестиций.

"На 2019 год намечен запуск ряда крупных проектов. Это завод по переработке полиметаллических руд "Алайгыр" на 64 млрд тенге, ферросплавный завод на 32 млрд тенге, завод по производству технических газов ТНК "Linde Group" на 30 млрд тенге, завод по производству кабельной продукции "Hebei Huatong Cable Group Co. Ltd." на 14 млрд тенге и другие", - сообщил заместитель акима области Алмас Айдаров.

Власти считают, что заявленная сумма в 520 млрд вполне достижима. Они советуют предпринимателям обратить внимание на пищевую и обрабатывающую отрасли, так как эти ниши в регионе пока свободны.

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