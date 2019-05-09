Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,72 тенге за доллар

С 1 июня 2019 года максимальные ставки по сберегательным и срочным депозитам в иностранной валюте со сроком 12 месяцев и более составят 2%. При этом предельная ставка по отзывным вкладам, а также срочным и сберегательным вкладам до 12 месяцев, сохранится на уровне 1%.