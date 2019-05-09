Система Orphus

Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии KASE составил 380,72 тенге за доллар

08.05.2019, 11:46 8587
Алматы. 8 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) в среду составил 380,72 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 380,72 тенге за доллар (+0,14 тенге), объем торгов - 57 700 тыс. USD (-24 846 тыс. USD), на сайте биржи.
 
В торгах приняли участие 19 членов KASE.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая