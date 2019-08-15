Казахстан намерен запретить на полгода вывоз нефтепродуктов автотранспортом

Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз автомобильным транспортным средством с территории Республики Казахстан нефтепродуктов (код ТН ВЭД ЕАС 271012-2710129008, 271019-2710199800, 271020-2710209000, 2710910000-2710990000), за исключением случаев вывоза в бензобаках автомобильных транспортных средств, установленных в соответствии с техническими условиями, и в отдельных емкостях не более 20 литров", - говорится в документе.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 23 августа.
Напомним, ранее в Минэнерго Казахстана заявили о том, что цена на дизельное топливо в Казахстане - самая низкая в регионе. На фоне диспаритета цен на дизтопливо в приграничных регионах республики имеются факты вымывания ГСМ большим потоком транзитного транспорта, а также жителями соседних приграничных регионов. Кроме того, большая разница в розничных ценах на ГСМ создает предпосылки к возникновению различных схем по перетоку нефтепродуктов казахстанского производства в соседние страны.
Также ранее сообщалось, что Казахстан готов к началу экспорта бензина не только в страны ЕАЭС, но и в страны Европы и Средней Азии.
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