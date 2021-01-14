Казахстан нуждается в алюминии высокого передела

Нур-Султан. 13 января. Kazakhstan Today - Казахстан по запасам бокситов (365 миллионов тонн), из которых производится алюминий, занимает 12-е место в мире. Но до настоящего времени, даже имея огромные запасы бокситов, РК импортирует обработанную алюминиевую продукцию, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерство торговли и интеграции РК, в период с января по октябрь 2020 года импорт алюминиевых упаковок в стоимостном выражении составил 32,4 миллиона долларов (что на 6,1% меньше аналогичного периода 2019 года), алюминиевой проволоки на 20,2 миллиона долларов (+11,5%), металлоконструкций на 18 миллионов долларов (+14,2%).

Причина - нехватка мощностей для производства внутри страны. Единственным производителем первичного алюминия в стране является АО "Казахстанский электролизный завод" (КЭЗ).

По данным КЭЗ, в 2019 году на предприятии было произведено более 263 тысяч тонн первичного алюминия. Около 90% продукции уходит на экспорт. Основными покупателями являются Турция, Греция, Узбекистан и Грузия. При этом КЭЗ преодолел важный производственный этап - произвел более 2,5 миллионов тонн первичного алюминия с момента запуска.

Организация производства в Казахстане продукции самых высоких переделов занимает длительное время и требует значительных затрат (высокие транспортные расходы на экспорт, нехватка квалифицированных специалистов и технологий). Однако полностью окупает себя с учетом потребности экономики в продукции из алюминия", - подчеркнули в МТИ.

В ведомстве добавили, что перспективным на территории Республики Казахстан является организация производства комплектующих и деталей для мировых гигантов машиностроения и электронной промышленности. А также составляющих для продукции развивающихся отраслей: IT продуктов, электромобилей и зеленых технологий, в производстве которых также значимую роль играют алюминиевые комплектующие.

Обеспечение Казахстана собственным производством высокого передела алюминия необходимо, поскольку уже сейчас страна активно экспортирует продукцию, долю которой занимают детали из алюминия (импортируемые):

- легковые автомобили - экспорт автомобилей за 10 месяцев 2020 года составил 98 миллионов долларов (5422 штук), что в 2,7 раза больше, чем за 10 месяцев 2019 года;

- Части подвижного состава - экспорт за 10 месяцев 2020 года составил 88,9 миллиона долларов, рост к 10 месяцам 2019 года - 82,3%.

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