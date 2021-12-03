Казахстан продолжит увеличение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+

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НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ -2 декабря состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики Магзум Мирзагалиев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На заседании обсуждалось выполнение в октябре странами обязательств по Соглашению. Уровень выполнения обязательств странами-участницами ОПЕК в октябре составил 108%, сообщает пресс-служба МЭ РК.

По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки до полного снятия ограничений.

Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре определена в объеме 1,556 миллиона баррелей в сутки, и каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч баррелей в сутки.

Таким образом, обязательства в январе 2022 года составят 1,572 миллиона баррелей в сутки.

Также было принято решение продлить период компенсации перевыполненных объемов до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Казахстан в рамках соглашения ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в период с мая прошлого года по октябрь нынешнего исполнил свои обязательства на 95%.