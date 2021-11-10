Экспорт казахстанской нефти в денежном выражении вырос на 19% с начала года, количественные поставки снизились

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Экспорт нефти и газового конденсата увеличился на 19%, или на 3,6 млрд долларов США, несмотря на снижение количественных поставок на 9,2%. Об этом рассказал директор департамента платежного баланса Национального банка Республики Казахстан Азат Ускенбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Нацбанка РК, экспорт товаров из Казахстана вырос на 20,4% - до 43,1 млрд долларов США.

Увеличение связано в первую очередь с восстановлением мировых цен на нефть. Экспорт нефти и газового конденсата увеличился на 19%, или на 3,6 млрд долларов США, несмотря на снижение количественных поставок на 9,2%. Однако стоит отметить, что продолжающийся рост цен на нефть в III квартале в полной мере отразится только в IV квартале", - пояснил Азат Ускенбаев.

Он отметил, что немаловажную роль в росте экспорта также сыграли черные и цветные металлы, которые в совокупности увеличились на 2,4 млрд долларов США по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время рост импорта товаров оказался менее выраженным, составив 2,7% и достигнув 28,0 млрд долларов США.

Если в допандемийное время основными драйверами импорта являлись инвестиционные и промежуточные товары, то за девять месяцев 2021 года их объемы сократились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - пояснил специалист.

Таким образом, незначительный рост импорта был обусловлен ввозом потребительских товаров, которые увеличились на 21,4%, или 1,5 млрд долларов США за девять месяцев 2021 года. Большую часть потребительского импорта продолжают составлять непродовольственные товары (автомобили, телефоны, лекарства и одежда), зарубежные закупки которых увеличились на 25,9%, или 1,3 млрд долларов США.

Между тем доходы иностранных инвесторов увеличились на 53,7%, составив 15,7 млрд долларов США. Это обусловлено увеличением выплат дивидендов на 53,2% и реинвестированной прибыли более чем в два раза, что объясняется ростом цен на сырьевые товары.

По предварительной оценке платежного баланса РК, текущий счет за девять месяцев 2021 года сложился с дефицитом в (-)3,0 млрд долларов США.

Сокращение дефицита текущего счета на 40,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года связано с улучшением состояния торгового баланса. Профицит торгового баланса составил 15,1 млрд долларов США, увеличившись на 76,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это улучшение обусловлено существенным увеличением экспорта при незначительном росте импортных потоков", - разъяснил Ускенбаев.



