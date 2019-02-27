Казахтелеком приобрел 75% голосующих акций Кселл

Астана. 12 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Астане подписан договор между АО "Казахтелеком" и Telia Company и Fintur Holdings BV о приобретении 75% голосующих акций АО "Кселл", передает Kazakhstan Today.





В рамках сделки "Казахтелеком" приобретает 24% акций "Кселл" у Telia Company и 51% акций у Fintur Holdings BV (совместного предприятия телекоммуникационных компаний Telia Company (58,55 %) и Turkcell (41,45 %), соответственно", - сообщила пресс-служба "Казахтелекома".





Отмечается, что в процессе подготовки к сделке "Казахтелеком" провел углубленный инвестиционный анализ, оценку и комплексную проверку результатов финансово-хозяйственной деятельности "Кселл" в соответствии с международными стандартами для сделок подобного рода. Решение о приобретении 75% акций "Kселл" было принято советом директоров АО "Казахтелеком" и инвестиционно-стратегическим комитетом АО "Самрук-Казына".





Как ожидают в компании, приобретение контрольного пакета акций "Кселл" положительно скажется на акционерной стоимости АО "Казахтелеком", а также послужит дальнейшему развитию телекоммуникационной отрасли Казахстана в целом, в том числе за счет расширения спектра и качества предлагаемых населению республики современных телекоммуникационных услуг.





"Казахтелеком" намерен построить на территории Казахстана высокотехнологичную интегрированную сеть, позволяющую оказывать услуги мобильной и фиксированной связи с высоким качеством. Данная сделка имеет стратегическую значимость для нас, позволяя в том числе, начать реализацию ряда амбициозных проектов за счет оптимизации и интеграции сетей. Мы намерены также способствовать развитию новых услуг при сохранении основных направлений деятельности "Kселл" и обеспечить высокое качество сервиса для всех клиентов, что придаст дополнительный импульс развитию как "Казахтелекома", так и "Кселл", и увеличит их инвестиционную привлекательность. Хотел бы отметить, что Антимонопольным органом был установлен ряд требований и условий в интересах потребителей и развития отрасли в целом и мы, безусловно, готовы соблюдать все требования регулятора в соответствии с законодательством", - прокомментировал председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.





В свою очередь президент и исполнительный директор компании Telia Йохан Деннелинд отметил, что данная сделка является важным шагом по выходу из рынка Евразии и сосредоточению внимания на Северных и Балтийских регионах в рамках стратегии компании. Это шестая по счету сделка в регионе с 2015 года.





В январе текущего года Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Казахстана принял на рассмотрение заявление "Казахтелекома" на покупку 75% акций телекоммуникационного оператора "Кселл". После рассмотрения заявления антимонопольный орган опубликовал решение в отношении данной сделки. При этом был установлен ряд требований, в частности, в качестве условий сделки регулятором предусмотрены: сохранение действующих тарифных планов (пакетов) в течение трех лет после завершения сделки; появление дополнительных услуг для абонентов; расширение покрытия сети 4G в сельских населенных пунктах (с численностью населения 4 тыс. человек и более) до 2021 года; внедрение стандартов предоставления услуг 5G не позднее 31 декабря 2021 года. Наряду с этим антимонопольный орган обязал Казахтелеком" сохранить бренды "Кселл" и "Activ". Помимо этого, для сохранения должного качества услуг и стоимости предписано сохранить действующие договоры по совместному развитию инфраструктуры с другими участниками рынка сотовой связи.





АО "Казахтелеком" - крупнейший телекоммуникационный оператор Республики Казахстан, создан в 1994 году. Предоставляет услуги фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа, услуги платного цифрового телевидения, инновационные услуги и сервисы. Компания представлена на всей территории республики, располагает сетью из 250 пунктов сервиса, собственной сетью из 16 data-центров, контакт-центрами. Компания активно развивает перспективные направления по обеспечению кибербезопасности, технологии IoT, smart city, smart home и др. Акции компании включены в официальный список Казахстанской Фондовой Биржи (KASE), что гарантирует высокий уровень ее прозрачности для инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц.





Telia Company - лидер рынков сотовой связи Швеции и Финляндии, оператор с численностью персонала порядка 20 тыс. человек, ежедневно обслуживающих миллионы клиентов в регионе деятельности. Штаб-квартира компании располагается в Стокгольме.





Fintur Holdings B.V. (Fintur) - находится в совместном владении Telia Company (58,55%) и Turkcell (41,45%). Помимо Кселл, Fintur владеет мобильным оператором Moldcell в Молдавии.





АО "Кселл" - основано в 1998 году. Является ведущим оператором мобильной связи в Казахстане и обладает обширным портфелем мобильных услуг для частных и бизнес-клиентов. С 2012 года акции Kселл котируются на Лондонской Фондовой Бирже (в форме депозитарных расписок) и Казахстанской фондовой бирже.





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