"Казатомпром" наказали за несвоевременное уведомление уполномоченного органа при отправке природного урана

Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (АО "НАК "Казатомпром") привлечено к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан в отношении АО "НАК "Казатомпром", которое имеет статус национального оператора Республики Казахстан по экспорту и импорту урана, проведена проверка на соответствие требованиям нормативных правовых актов в области использования атомной энергии. В ходе проверки выявлены нарушения требований нормативных правовых актов в области использования атомной энергии в части допущения несвоевременного уведомления уполномоченного органа при отправке природного урана, обучения персонала и наличия плана физической защиты", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.

Отмечается, что по результатам проверок компании даны предписания об устранении выявленных нарушений. Также были возбуждены дела об административных правонарушениях, наложены административные взыскания.

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