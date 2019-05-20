Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Казатомпром продал 75% долей участия в уставных капиталах трех компаний: Astana Solar, Kazakhstan Solar Silicon и "МК "KazSilicon", передает Kazakhstan Today.

В рамках Астанинского экономического форума состоялось подписание договора купли-продажи консолидированного пакета - 75% долей участия АО "НАК "Казатомпром" в уставных капиталах ТОО "Astana Solar", ТОО "Kazakhstan Solar Silicon" и ТОО "МК "KazSilicon" (проект KazPV) - между национальной атомной компанией и консорциумом стратегических инвесторов (компании "Ядран Солар" (РФ), ЕСМ Greentech (Франция) и Kasen/Canadian Solar (КНР)", - сообщила пресс-служба атомной компании.

В компании отметили, что реализация непрофильных дочерних и зависимых организаций АО "НАК "Казатомпром" осуществляется в рамках Комплексного плана приватизации на 2016-2020 годы, утвержденного правительством Казахстана. Продажа предприятий проекта KazPV проводилась в соответствии с Едиными правилами реализации, реструктуризации активов АО "Самрук-Казына".

Согласно контракту, новый инвестор обязуется сохранить профиль деятельности предприятий, штатную численность и текущий уровень заработной платы работников, выполнять действующие договоры компаний. Также по условиям сделки по истечении трех лет Консорциум выкупит оставшиеся 25% долей участия в уставных капиталах ТОО "Astana Solar", ТОО "Kazakhstan Solar Silicon" и ТОО "МК "KazSilicon", - проинформировали в пресс-службе.

Также отмечается, что международный консорциум намерен перезапустить приобретаемые предприятия и выпускать солнечные элементы в Казахстане, используя при этом особо чистый кварц Сарыкольского месторождения Алматинской области. При помощи стратегического партнера Консорциума - CEEC NWPC (КНР) - отечественные фотоэлектрические модули будут использоваться при строительстве солнечных станций в Казахстане и в соседних странах.

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