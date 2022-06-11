"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения

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В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК.
В агентстве подчеркнули, что изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерно изменению цены реализации товара.
В рамках расследования установлено, что "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывал аммофос по монопольно высокой цене. Это в свою очередь влияет на цену конечной сельхозпродукции и на покупательскую способность в целом", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.
В настоящее время компании направлено заключение по результатам расследования. В случае его возврата будет возбуждено дело об административном правонарушении с внесением предписания. Информацию о юридической ответственности в АЗРК озвучат после подведения итогов расследования.
По данным ведомства, в настоящее время ТОО "Казфосфат" снизило цену с 185 тысяч тенге за тонну до 173 тысяч тенге. При этом компания начала возврат оплатившим клиентам разницы между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге.