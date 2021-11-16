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"КазТрансОйл" по итогам 9 месяцев текущего года снизил чистую прибыль на 5,1%

15.11.2021, 14:26 37720
"КазТрансОйл" по итогам 9 месяцев текущего года снизил чистую прибыль на 5,1%
Фото: u-f.ru
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - Консолидированная чистая прибыль АО "КазТрансОйл" по итогам 9 месяцев 2021 года составила 49 млрд 307,4 млн тенге, что на 5,1% ниже результата за аналогичный период прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Консолидированная выручка АО "КазТрансОйл" по итогам 9 месяцев 2021 года составила 177 млрд 126,98 млн тенге, что на 0,1% выше аналогичного показателя за 9 месяцев 2020 года", - проинформировала служба по связям с инвесторами компании.

 
Как сообщалось ранее, за январь - сентябрь 2021 года по системе магистральных нефтепроводов АО "КазТрансОйл" транспортировано 30 млн 824 тыс. тонн нефти, что на 918 тыс. тонн меньше по сравнению с показателем за девять месяцев прошлого года.
 
Также напомним, что по итогам анализа отчета об исполнении тарифной сметы АО "КазТрансОйл" на регулируемую услугу по перекачке нефти по магистральному трубопроводу на внутренний рынок РК за 2020 год выявлено неисполнение статей затрат более чем на 5% от утвержденных уполномоченным органом размеров. Общая сумма необоснованного дохода с учетом ставки рефинансирования Нацбанка РК (9,75%) составила более 370 млн тенге.
 

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В МИИР предложили внедрить норму потребления воды в расчете на семью

16.11.2021, 10:30 3376
В МИИР предложили внедрить норму потребления воды в расчете на семью
НУР-СУЛТАН. 16 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрен вопрос обеспечения доступа к услугам водоснабжения в сельских населенных пунктах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как завил в ходе заседания правительства министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, одним из решений рационального использования водных ресурсов, является стимулирование у населения бережного потребления воды.
 
По его словам, необходимо внедрить дифференцированные тарифы с определением оптимальной нормы потребления достаточной для комфортного проживания.
 

Требуется проведение комплексного анализа водопотребления во всех регионах и определение на его основе оптимальной нормы потребления на семью. Это позволит оптимизировать затраты на производство питьевого водоснабжения и очистку сточных вод", - рассказал Атамкулов.

 
Он также проинформировал, что по итогам текущего года обеспеченность питьевой водой будет в селах - 91,8%, в городах - 98%. 
 
Кроме того, продолжится работа по обеспечению качественной питьевой водой оставшихся 1922 сельских населенных пунктов. 
 
Глава правительства Аскар Мамин поручил регионам с наименьшим процентом обеспеченности питьевой водой, в особенности, Костанайской (64,7%), Восточно-Казахстанской (81,4%), Северо-Казахстанской (82,1%) и Жамбылской (82,2%) областях, в следующем году довести показатели до среднереспубликанского уровня. 
 
При этом все стадии реализации проектов (разведочные работы, разработка ПСД) по водоснабжению внутри населенных пунктов должны быть синхронизированы с планами по подведению инфраструктуры групповых водопроводов. 
 
Акиматам указано на необходимость активизации работы по своевременной разработке ПСД по водоснабжению сел. 
 
Центральным государственным и местным исполнительным органам поручено принять все необходимые меры по обеспечению сельских населенных пунктов питьевой водой и достижению плановых показателей по итогам текущего года. 
 
Министерству национальной экономики совместно с министерствами индустрии, экологии и акиматами регионов поручено проработать вопросы совершенствования тарифной политики на воду, с учетом необходимости инвестиционных затрат, в том числе для внедрения цифровых технологий водопользования. 

Министерству индустрии совместно с акимами регионов дано поручение принять меры по усилению контроля при строительстве объектов водоснабжении сел и актуализировать Интерактивную карту водоснабжения населенных пунктов с включением функций обратной связи с потребителями.

 

Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен

16.11.2021, 09:47 8965
Ремонт на Экибастузской ГРЭС-1 завершен
ЭКИБАСТУЗ. 16 НОЯБРЯ - На Экибастузской ГРЭС-1 полностью завершена ремонтная кампания с включением в сеть энергоблока №7 и успешным прохождением комплексных испытаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время крупнейшая в Казахстане тепловая электростанция работает в семиблочном режиме. При установленной мощности 3500 мегаватт и располагаемой мощности 3447 мегаватт Экибастузская ГРЭС-1 ежесуточно несет среднюю нагрузку 3400 - 3450 мегаватт, сообщает пресс-служба АО "Самрук-Энерго". 
 

Станция выполнила годовой план по объему выработки электроэнергии. По состоянию на 15 ноября 2021 года при плане 19,2 млрд киловатт-часов ГРЭС-1 произвела 19,4 млрд киловатт-часов. Прогнозный объем выработки может составить по итогам года порядка 22 млрд киловатт-часов", - рассказали в компании. 

 
На Экибастузской ГРЭС-2 к настоящему времени объем произведенной электроэнергии составляет 5,7 млрд киловатт-часов, или 98% от планового значения на 2021 год. На станции продолжаются ремонтные работы на энергоблоке №2 со сроком завершения 27 ноября 2021 года. На сегодня ГРЭС-2 работает в одноблочном режиме с текущей нагрузкой 460 мегаватт.
 
В энергетическом холдинге напомнили о реализации важнейших инвестиционных проектов в энергетике страны. В их числе работы по восстановлению энергоблока №1 номинальной мощностью 540 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-1 и строительство нового, третьего, энергоблока мощностью 636 мегаватт на Экибастузской ГРЭС-2. Проекты Самрук-Энерго увеличат мощность Экибастузских ГРЭС на 1176 мегаватт.
 

По оценке экспертов компании, в условиях сложившихся высоких темпов прироста потребления электрической энергии в Казахстане успешная реализация данных проектов значительно повысит надежность энергоснабжения потребителей за счет создания резервов электрической мощности", - добавили в Самрук-Энерго. 

 
Напомним, 14 октября 2021 года с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. В Самрук-Энерго прокомментировали, что остановка энергоблока была связана с необходимостью устранения дефектов, образовавшихся вследствие естественного износа элементов оборудования. 
 

В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях

15.11.2021, 20:19 47035
В Нацбанке рассказали об инфляционных тенденциях
НУР-СУЛТАН. 15 НОЯБРЯ - В Национальном банке РК рассказали об инфляционных тенденциях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В октябре потребительские цены выросли на 0,7%, годовая инфляция после длительного периода ускорения сохранилась на уровне сентября - 8,9%, сообщает пресс-служба регулятора
 
В структуре самой инфляции наблюдались разнонаправленные тенденции. С одной стороны, зафиксировано замедление продовольственной инфляции в связи с более низким ростом цен на продукты, демонстрировавшие значительный прирост за последний год. С другой - продолжилось ускорение непродовольственной инфляции и инфляции услуг на фоне дальнейшего удорожания энергоресурсов.
 
В октябре месячный рост цен составил 0,7%, годовой уровень инфляции в октябре сохранился на уровне 8,9%. Рост цен на продовольственные товары остается самым высоким среди компонентов (11,3%), однако отмечено замедление роста цен на основные группы товаров, за исключением плодоовощной продукции.
 
Несмотря на сохранение существенного вклада, в октябре замедление темпов роста цен отмечено на масла и жиры, сахар, хлебобулочные изделия и крупы, яйца. Годовой рост цен на мясную продукцию сохранился на прежнем уровне. При этом дальнейший рост стоимости демонстрирует плодоовощная продукция, в частности овощи закрытого грунта.
 
Рост цен на эти продукты по-прежнему связан с ростом издержек производства, в том числе возросшей себестоимостью на фоне высоких цен на зерновые и кормовые культуры, энергоресурсы, а также продолжающимся рекордным удорожанием на мировых продовольственных рынках. Ограничительные меры на отдельных рынках (квоты на кормовые, масличные культуры) направлены на оказание сдерживающего влияния на цены.
 
Непродовольственная годовая инфляция ускорилась в октябре до 7,8% (в сентябре 2021 года - 7,5%). Основной рост цен пришелся на ГСМ и автомобили. Цены на дизельное топливо повысились на 16,6% за месяц, в годовом выражении - рост на 24,4%. Зафиксировано ускорение роста цен на автомобили в результате восстановления спроса, сбоев в поставках и удорожания комплектующих. Годовой рост цен на платные услуги в октябре 2021 года незначительно ускорился до 6,9% (в сентябре 2021 года - 6,8%) на фоне удорожания услуг мобильной связи, ресторанно-гостиничного обслуживания. Кроме того, наблюдалось некоторое удорожание услуг транспорта, в частности на услуги автомобильного и железнодорожного транспорта.
 
Вместе с тем, темп роста тарифов на регулируемые услуги несколько замедлился (5,4%): отмечено снижение цены на отопление и холодную воду в октябре, повышение - на электроэнергию.
 
В октябре отмечен существенный рост на сельхозпродукцию в ответ на рост издержек и сокращение предложения. В этой связи продолжилось дальнейшее удорожание продукции у производителей продуктов питания.
 
В последние месяцы (июль - октябрь) рост цен производителей в обрабатывающей отрасли на продукцию, отпускаемую на внутреннем рынке, продолжил замедление, однако сохраняется на высоких значениях (17,8%, г/г). Вместе с тем цены в области производства продуктов питания продолжили ускорение, темпы роста в годовом выражении достигли 15,5%. В октябре цены продолжили повышаться на мясную продукцию, хлебобулочные и макаронные изделия, муку и крупы. Также значительный рост цен отмечен в обработке кормов для сельхозживотных (с 6,7% до 14%).
 
Кроме того, удорожание зафиксировано на продукты нефтепереработки (бензин, дизель, газ), годовые темпы роста которых достигли в октябре 36%. 
 
В октябре значительно подорожала сельскохозяйственная продукция - на 6,2% за месяц, что стало максимальным приростом за последние девять лет (с ноября 2012 года). В годовом выражении темп роста цен на агропродукцию ускорился до 18%, преимущественно за счет продукции растениеводства на фоне сокращения урожая зерновых, роста цен на мировых рынках и удорожания энергоресурсов. Цены на растительную продукцию продолжили ускорение в последние месяцы, в частности в октябре отмечено удорожание мягкой пшеницы (на 16,7%, г/г), масличных культур (на 30,4%), овощей открытого грунта (картофель, морковь, капуста). В структуре продукции животноводства отмечено удорожание яиц (26,9%). 
 

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