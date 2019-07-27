Компенсацию в $63 млн может получить Казахстан за испорченную в российском трубопроводе нефть

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Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - Компенсацию в 63 миллиона долларов может получить Казахстан за нефть, испорченную в российском трубопроводе "Дружба", передаёт Kazakhstan Today.

Решение о выплатах компенсации нефтяным компаниям и ее размерах принято в России на совете директоров "Транснефти". Одно из обязательных условий – документальное подтверждение понесенных убытков, сообщает 24.kz

Напомним, объём казахстанской нефти, испорченной в российском трубопроводе, оценивается в 600 тысяч тонн, или более 4 миллионов баррелей. О поставках некондиционной нефти было сообщено в апреле этого года, транзит из соседнего государства в Европу тогда был приостановлен.

В Минэнерго Российской Федерации подтвердили факт загрязнения нефти токсичным веществом, обладающим сильными коррозийными свойствами. Работала комиссия по расследованию данной ситуации. По сведениям, в общей сложности в трубопроводе было испорчено почти 35 миллионов баррелей нефти.

Сообщается, что общий объем компенсации всем компаниям может составить примерно 525 миллионов долларов.

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