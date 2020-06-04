Минсельхоз: Несмотря на кризис из-за пандемии, в АПК сохраняется стабильная ситуация

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров провел отчетную встречу перед населением, в ходе которой рассказал об итогах 2019 года, а также показателях развития отрасли за 4 месяца 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По словам министра, объем валовой продукции сельского хозяйства в прошлом году увеличился на 0,9% и составил 5,2 трлн тенге. При этом производство продукции животноводства увеличилось на 4%, а по продукции растениеводства, из-за неблагоприятных погодных условий снизилось на 1,7%.

За 2019 год в отрасль привлечено 501,6 млрд тенге инвестиций, что на 41% больше уровня прошлого года (в 2018 году - 395,6 млрд тенге). Производительность труда в сельском хозяйстве по итогам 2019 года составила 2,4 млн тенге на одного занятого, что на 14% больше уровня предыдущего года", - сказал Омаров.

По его информации, в 2019 году, в целях увеличения площадей под высокорентабельные культуры, с учетом соблюдения севооборота увеличены посевы масличных и бобовых культур, к примеру, льна на 18,2%, сои на 10,7%, а также овощебахчевых на 4,7%. В результате проведенной диверсификации площадь пшеницы была сокращена до 11,3 млн гектаров как монокультуры.

Омаров напомнил, что основными факторами, влияющими на урожайность и качественные показатели сельхозпродукции, являются соблюдение агротехнологий с использованием высокопродуктивных семян, внесения минеральных удобрений, а также обновления машинно-тракторного парка.

В этом направлении министерством проводится последовательная работа. Так, в 2019 году на субсидирование семеноводства было выделено 9,5 млрд тенге, что позволило увеличить долю элитных семян в посевах с 5,9% до 6,5%. В свою очередь снизилась доля низкокачественных семян с 11,8% до 9,2%. По итогам года внесено порядка 470 тыс. тонн минеральных удобрений или 18,8% от научно-обоснованной потребности. Однако это недостаточно, поэтому в текущем году увеличена сумма субсидирования минеральных удобрений с 19 до 26 млрд тенге, чтобы стимулировать сельхозпроизводителей вносить удобрения согласно научным рекомендациям", - сказал он.

Кроме того, темпы обновления машинно-тракторного парка были увеличены до 4%. Приобретено порядка 12 тыс. единиц сельхозтехники против 9,5 тыс. единиц в 2018 году.

Обновлению техники способствовало субсидирование 25% от стоимости приобретаемой сельхозтехники и удешевление на 10% годовых ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, а также возможность получения инвестиционных субсидий авансом для использования их в качестве первоначального взноса за лизинг техники", - подчеркнул Омаров.

Он также рассказал о работе по увеличению площадей орошаемых земель. В настоящее время площади орошаемых земель составляют 1 млн 546 тыс. гектаров, в том числе 210,4 тыс. гектаров земель охвачено влагоресурсосберегающими технологиями, такими как дождевальное и капельное орошение, которые кратно повышают урожайность.

Для стимулирования внедрения современных систем орошения сельхозпроизводителя возмещается 50% их расходов на подвод инфраструктуры и приобретение систем орошения. Кроме этого снижается на 10% ставки вознаграждения.

Немаловажной задачей в развитии АПК является увеличение доли переработки сельхозсырья и производство продукции с более высокой добавленной стоимостью, что соответствует поручению Елбасы по увеличению экспорта переработанной продукции в 2,5 раза к 2022 году. В этих целях в прошлом году введены новые мощности по переработке растениеводческой продукции, на 450 тыс. тонн переработки сырья. При этом появились новые направления переработки сельхозпродукции, такие как глубокая переработка пшеницы для получения крахмала, глютена, кормопродуктов и биоэтанола. Это направление для нас является перспективным, так в прошлом году произведено 6,4 тыс. тонн глютена и 16,1 тыс. тонн крахмала пшеничного. В свою очередь отмечается рост и традиционной переработки, в частности увеличено производство масла растительного на 24,6%, макаронных изделий на 4,6%", - разъяснил министр.

По его информации, в прошлом году холдингом "КазАгро" профинансированы новые проекты по переработке продукции растениеводства, строительству теплиц, овоще- и зернохранилищ, закладке интенсивных садов на общую сумму 230,8 млрд тенге.

В рамках совершенствования мер господдержки, все субсидии в растениеводстве были объединены в Единые правила субсидирования. Расширено субсидирование средств защиты растений. Теперь субсидируются не только гербициды, но и другие виды пестицидов. Теперь также субсидируются семена не только отечественной, но и зарубежной селекции. Одним из главных новшеств является возможность получения субсидий не в рамках календарного года, а в течение 12 месяцев со дня приобретения семян, удобрений, пестицидов", - сказал Омаров.

Он отметил, что, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса, по итогам 4 месяцев текущего года в отрасли АПК сохраняется стабильная ситуация. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 2,2%, а производство продуктов питания выросло на 2,4%. Инвестиции в основной капитал сельского хозяйства увеличились на 10,1% и составили 98,4 млрд тенге, производство продуктов питания - на 14,9% и составили 20,6 млрд тенге. В животноводстве обеспечен рост валового выпуска продукции на 2,3%. Рост объема производства обусловлен увеличением производства мяса на 3,6% и молока на 3,2%.

В растениеводстве для обеспечения своевременного проведения весенне-полевых работ 2020 года были приняты все необходимые меры и на сегодняшний день посевные работы идут к завершению", - отметил министр.

С полным текстом доклада главы МСХ можно ознакомиться по ссылке

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