МПЦС "Хоргос" закрыли до 15 февраля

Алматы. 27 января. Kazakhstan Today - Международный центр пограничного содружества "Хоргос" закрыт до 15 февраля для предотвращения распространения коронавируса, передает Kazakhstan Today.
В Алматинской области имеется шесть приграничных пунктов с КНР. Сегодня по поручению главы региона заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов проинспектировал все приграничные пункты. При этом замакима уделил особое внимание пунктам протокола с совещания под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина", - сообщили в пресс-службе акима Алматинской области.
По ее информации, во всех пунктах пропуска на государственной границе усилены санитарно-эпидемиологический и миграционный контроль. Прикомандированы медицинские работники, оснащенные стационарными тепловизорами, имеются противочумные костюмы, развернуты изоляторы. Кроме того, в центральных районных больницах Алакольского, Уйгурского и Панфиловского районов развернуты дополнительные резервные койки, на случай поступления больных.
В связи с последними событиями, руководство Алматинской области вышло к правительству с инициативой о временном закрытии МЦПС "Хоргос". Премьер-министр поддержал данный вопрос. Так как здесь только с казахстанской стороны в день число посетителей достигало до 3,5 тысячи человек. Со стороны Китая до 7 тысяч человек. Ввиду этого, МЦПС "Хоргос" будет закрыт до 15 февраля. В случае необходимости сроки будут продлены. Есть понимание с китайской стороны", - сказал заместитель акима Алматинской области Батыржан Байжуманов.
Как сообщалось ранее, при Министерстве здравоохранения Республики Казахстан создан cаll-центр 1406, +7 717 2 76 80 43, куда граждане РК могут позвонить и в круглосуточном режиме, узнать всю интересующую информацию по ситуации о заболеваемости коронавирусом в мире, а также о мерах профилактики и основных симптомах заболевания.
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