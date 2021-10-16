На 15% выросли денежные доходы населения РК за год

НУР-СУЛТАН. 15 ОКТЯБРЯ - По предварительным данным, среднедушевые номинальные денежные доходы населения, по оценке, в августе 2021 года составили 130 590 тенге, что на 15,3% выше, чем в августе прошлого года. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане за неделю подорожали капуста и яйца

НУР-СУЛТАН. 16 ОКТЯБРЯ - За прошедшую неделю рост цен на капусту составил 3,5%, на яйца на - 1,6%. Такие данные были озвучены в ходе совещания премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с руководителями центральных государственных органов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY. За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,2%. На это повлияло удорожание цен на капусту на 3,5% и яйца на 1,6%. Наибольший рост цен на капусту зафиксирован в Алматы (19,3%), Актюбинской (7,4%) и Туркестанской (6,7%) областях. Значительный рост цены на яйца произошел в Атырауской области (27%), сообщает пресс-служба премьер-министра РК. В рамках "оборотной схемы" в регионах закуплено 273,6 тыс. тонн социально значимых товаров. На прошедшей неделе увеличен закуп яиц (+70,6 млн штук), картофеля (+17,4 тыс. тонн), моркови (+7,2 тыс. тонн), лука (+4,7 тыс. тонн), капусты (+4,8 тыс. тонн) и другие. За прошедшую неделю Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 4 предостережения производителям хлеба, яиц и муки за публичное заявление о возможном повышении цен. Выявлено 7 фактов превышения торговой надбавки по 18 товарным позициям в Нур-Султане, Туркестанской и Мангистауской областях. Назначено расследование в отношении ТОО "Таразский сахарный завод" в связи с неисполнением уведомления по признакам применения разных цен", -проинформировали в ведомстве. Кроме того, на сегодняшний день заключено 108 актов антимонопольного комплаенса с производителями и крупными супермаркетами о снижении цен и торговых надбавок, в том числе с крупнейшими республиканскими торговыми сетями о снижении торговой надбавки на СЗПТ с 15 до 10%, а также с 14 птицефабриками Казахстана, которые входят в Ассоциацию яичных производителей Казахстана. Премьер-министр поручил акимам регионов повысить эффективность работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продукты питания, в том числе. путем доведения финансирования "оборотной" схемы и закупа в стабилизационные фонды до рекомендуемых объемов, организации бесперебойных межрегиональных потоков продовольственных товаров, а также своевременного пресечения фактов превышения торговых надбавок субъектами торговли. Глава правительства подчеркнул важность проведения системной работы по сдерживанию цен на социально значимые продукты питания и в целом эффективной реализации Комплекса мер антиинфляционного реагирования.

В Казахстане может подорожать подсолнечное масло

Фото: из открытых источников КОСТАНАЙ. 16 ОКТЯБРЯ - Костанайские переработчики заявили, что дефицит сырья провоцирует рост цен на подсолнечное масло, передает KAZAKHSTAN TODAY. Представителей маслозаводов повышать закупочную стоимость семян вынуждают действия крупных трейдеров, которые реализуют сырьё за рубеж. Отсюда возрастает себестоимость, сообщает телеканал "Хабар 24" В Узункольском районе масличными культурами плотно занимаются несколько крестьянских хозяйств. Предпочтение он отдаёт подсолнуху. Этой культурой ежегодно засевают почти полторы тысячи гектаров. Своей переработки нет. Весь урожай продают костанайским маслоделам. В прошлом году за тонну получали 180 тысяч тенге, в этом - 250 тысяч тенге. 3-4 дня как поднялась цена. Вы же видите урожайность. Я за всю страну не могу говорить. Я знаю, что с юга возят очень плохие подсолнухи. У нас и засуха такая была. Вот у нас тут ни одного дождя не выпало. Я даже удивляюсь, как оно всё выросло", - рассказал руководитель крестьянского хозяйства Леонид Королёв. Масличные культуры в Костанайской области засевают на 607 тысячах гектаров. И ежегодно в районах стараются посевы увеличивать. К примеру, в Узункольском районе шестую часть от общей посевной площади засевают масличными культурами. Мы каждый год стараемся выдерживать диверсификацию посевных площадей. Из года в год стараемся заниматься сортообновлением и увеличением площадей под масличные и кормовые культуры. В среднем каждый год от 5 до 10% идёт взаимозаменяемость", - рассказал заместитель акима Узункольского района Дмитрий Евстафьев. Но диверсификация, по словам фермеров, это полдела. Уже третий год в Костанайской области по масличным неурожай. Сырья катастрофически не хватает. В Фёдоровском районе из трёх крупных маслозаводов один уже год простаивает. Остальные работают вполсилы. Чтобы произвести 1 литр подсолнечного масла, заводам необходимо примерно 2,5 килограмма семечек. Чтобы этот объём приобрести, в прошлом году заводы тратили 300 тенге. В этом году - семьсот. Рост на 400 тенге. Один литр с завода отпускался в прошлом году по 350 тенге. В этом году по 550 тенге. Рост на 200 тенге. В магазине стоимость изменилась следующим образом: в прошлом году оно стоило 500 тенге. В этом году рост на 300 тенге. Переработчики утверждают, что заниматься производством подсолнечного масла теперь им стало не выгодно. Они во всём крупных трейдеров. Семечки по большой цене уходят за рубеж. Из-за этого маслозаводам приходится тоже повышать закупочную цену. Оттого растёт и себестоимость. Но рынок диктует свои правила. И многие попросту отказываются от производства масла. Им сегодня не выгодно производить масло. И они это сырьё, которое закупили полгода назад, они его сегодня просто продают по более высокой цене. Им выгоднее сегодня продать. Переработчику выгоднее сегодня продать сырьё, а не производить. Производить мы сегодня не сможем, чтобы войти в эту себестоимость", - рассказал директор маслозавода Владимир Заверуха. Переработчики уверены, изменить ситуацию к лучшему вполне возможно. Для этого производителям нужно вернуть субсидии. Ради доплаты аграрии будут сдавать сырьё местным маслозаводам. И тогда крупные трейдеры останутся не у дел. Снизятся цены для простых покупателей. А у отечественной переработки откроется второе дыхание. Ранее сообщалось, что подсолнечное масло в Казахстане подорожало сразу на 60% за год . По информации Нацбанка, потребительские цены в сентября выросли на 0,4%

В Казахстане объем инвестиций в основной капитал в январе - сентябре вырос на 2%