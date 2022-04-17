На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге - Минэнерго

Фото: Минэнерго
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 АПРЕЛЯ - Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область посетил Петропавловскую ТЭЦ и ознакомился с текущим состоянием энергетического комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
После обхода теплоцентрали состоялось совещание по вопросам нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ с участием представителей министерства, акимата области, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и руководства станции", - сообщает пресс-служба Минэнерго.
На совещании обсуждались актуальные вопросы проведенных объемов капитальных ремонтов в 2021 году, аварийных остановок, риски своевременной, качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.
По итогам экспертизы разработана дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2, на мероприятия выделят 17,5 млрд тенге.
По итогам совещания Акчулаков озвучил ряд конкретных поручений руководству станции, направленных на качественную подготовку ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.
Как сообщили в Минэнерго, Петропавловская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 1961 году, является единственным источником электрической и тепловой энергии в СКО. Физический износ основного оборудования станции составляет 56,1%.
Напомним, с сегодняшнего дня в Петропавловске отключат отопление.
Досрочное отключение связывают с аварией на Петропавловской ТЭЦ, которая произошла 20 марта. Там частично обрушилась одна из трех дымовых труб.
Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
Позже в Минэнерго сообщили, что энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.