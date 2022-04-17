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На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге - Минэнерго

16.04.2022, 20:51 7936
На ремонт Петропавловской ТЭЦ выделят 17,5 млрд тенге - Минэнерго
Фото: Минэнерго
ПЕТРОПАВЛОВСК. 16 АПРЕЛЯ - Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в ходе поездки в Северо-Казахстанскую область посетил Петропавловскую ТЭЦ и ознакомился с текущим состоянием энергетического комплекса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

После обхода теплоцентрали состоялось совещание по вопросам нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ с участием представителей министерства, акимата области, управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и руководства станции", - сообщает пресс-служба Минэнерго.

 
На совещании обсуждались актуальные вопросы проведенных объемов капитальных ремонтов в 2021 году, аварийных остановок, риски своевременной, качественной подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.
 
По итогам экспертизы разработана дорожная карта по нормализации функционирования Петропавловской ТЭЦ-2, на мероприятия выделят 17,5 млрд тенге.
 
По итогам совещания Акчулаков озвучил ряд конкретных поручений руководству станции, направленных на качественную подготовку ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.
 
Как сообщили в Минэнерго, Петропавловская ТЭЦ, введенная в эксплуатацию в 1961 году, является единственным источником электрической и тепловой энергии в СКО. Физический износ основного оборудования станции составляет 56,1%.

Напомним, с сегодняшнего дня в Петропавловске отключат отопление.

Досрочное отключение связывают с аварией на Петропавловской ТЭЦ, которая произошла 20 марта. Там частично обрушилась одна из трех дымовых труб.

Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.

Позже в Минэнерго сообщили, что энергооборудование в Казахстане изношено на 70 - 80%.
 

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В KEGOC заявили о кардинальной модернизации национальной электросети Казахстана

15.04.2022, 12:57 23476
В KEGOC заявили о кардинальной модернизации национальной электросети Казахстана
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - АО "KEGOC" сообщает, что приступает к разработке прогнозной модели развития национальной электрической сети, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Министерством энергетики страны утвержден прогнозный баланс электрической энергии и мощности единой электроэнергетической системы Казахстана (ЕЭС) до 2035 года. Для покрытия перспективного энергопотребления в ЕЭС Республики Казахстан к 2035 году планируется ввести порядка 17,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Их структура представлена различными технологиями и местами их размещения", - рассказали в АО "KEGOC".

 
В компании отметили, что масштабная модернизация национальной электрической сети должна быть синхронизирована с вводом новых генерирующих мощностей, обеспечивая необходимые межрегиональные и межгосударственные перетоки электрической энергии. 
 

Будущая конфигурация национальной электрической сети, используя современные технологии Smart Grid, должна обеспечить энергетическую безопасность страны, создавая условия объединения западной энергетической зоны с ЕЭС Казахстана, усиление южной энергетической зоны с возможностью работы при необходимости раздельно от объединенной энергосистемы Центральной Азии, широкомасштабное вовлечение в энергобаланс возобновляемых источников энергии Западного, Восточного и Южного регионов страны, включая уникальный ветровой потенциал Джунгарских ворот и Шелекского коридора путем строительства необходимой сетевой инфраструктуры и внедрения систем аккумулирования энергии", - разъяснили в пресс-службе компании.


Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%.

Электросети Алматы очень изношены и давно требуют ремонта.
 

Казахстан создаст платформу цифрового правительства без участия "Сбера"

15.04.2022, 12:31 24036
Казахстан создаст платформу цифрового правительства без участия "Сбера"
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Вице-министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Аскар Жамбакин на брифинге в СЦК рассказал, что для разработки единой платформы цифрового правительства будут привлекать отечественные IT-компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с геополитической ситуацией и пересмотром своих возможностей принято решение с АО "НИТ" своими силами сделать платформу, привлекая казахстанские IT-компании", - сказал Жамбакин.

 
Он уточнил, что сейчас идет технико-экономический анализ.
 

Потребуется порядка 2 - 3 лет. До конца этого года будут разработаны и начнут применять первые сервисы новой платформы", - добавил спикер.


Напомним, в сентябре прошлого года правительство РК и "Сбербанк России" подписали меморандум о цифровизации. Позже в МЦРИАП опровергли информацию о том, что будет подписан договор о переходе eGov на платформу "Сбера".
 

Расходы госбюджета в сфере АПК в первые два месяца текущего года показали годовой спад на 28%

15.04.2022, 09:32 26371
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В январе текущего года расходы государственного бюджета на сельское, водное, лесное и рыбное хозяйство, а также особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира составили 11,8 млрд тенге - сразу на 27,8% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Finprom.kz, за январь - декабрь 2021 года затраты государственного бюджета в секторе выросли на 7,4%, до 717,9 млрд тенге. Доля АПК в общих затратах госбюджета варьируется в коридоре 3,8 - 4,6%.
 
АПК играет ключевую роль в обеспечении продовольственной независимости и безопасности государства. Заметим: именно продовольственная безопасность становится одним из самых важных приоритетов в сложившихся условиях с учетом частичного закрытия границ в ряде стран и иных вариантов нарушения транспортно-логистических цепочек, длящегося "коронакризиса", геополитического кризиса из-за военных действий России на Украине и т.д.
 
За январь - февраль текущего года БВУ РК выдали займов в сферу АПК на 37,1 млрд тенге - в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.
 
В целом за январь - декабрь 2021-го объем кредитов в секторе вырос на 65,1%, до 279,3 млрд тенге.
 
Доля займов в секторе от совокупного объема кредитов за период по всем направлениям по итогам января - февраля текущего года составила 1,2%, по итогам 12 месяцев 2021-го - 1,3%.
 
В региональном разрезе наибольший объем займов за первые два зимних месяца был выдан банками в Алматы: 18,9 млрд тенге - впятеро больше, чем в январе - феврале 2021 года. Впрочем, это скорее объясняется скоплением в финцентре офисов банков, включая головные, чем реальным расположением прокредитованных субъектов АПК.
 
В тройке лидеров также оказались Северо-Казахстанская область (3 млрд тенге) и Нур-Султан (2,5 млрд тенге). Но с последним ситуация та же, что и с финцентром: дело скорее в размещении банков, а также институтов развития, поддерживающих займами и субсидиями сектор АПК, чем в географическом распределении самих агропредприятий.
 

Казахстан не намерен пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС

14.04.2022, 15:51 38891
Казахстан не намерен пересматривать торговые отношения с Россией в рамках ЕАЭС
Фото: СЦК
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Власти Казахстана не собираются пересматривать торговые отношения с Россией в рамках Евразийского экономического союза в связи с введенными антироссийскими санкциями, сообщил на брифинге в СЦК министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Учитывая, что у нас самая длинная сухопутная граница в мире между двумя странами, соответственно, это уникальный случай - географическое и историческое наше взаимодействие - от него никуда не денешься. Соответственно, мы будем торговать там, где это возможно", - сказал Куантыров. 

 
По его словам, Россия - один из основных торговых партнеров Казахстана и стоит на первом месте по импорту в РК. Он подчеркнул, что торговля с Россией будет продолжаться той продукцией, которую не затронули санкции. 
 

Мы будем торговать всеми товарами, которыми дозволено торговать. Бизнесу будет виднее, что завозить, чем выгоднее торговать, на что есть спрос как на рынке России, так и на рынке Казахстана", - уточнил министр.

 
Он также добавил, что правительство РК принимает ряд антикризисных мер, которые финансируются за счет дополнительных поступлений в Национальный фонд.
 

Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд

14.04.2022, 14:32 40271
Из Казахстана за 30 лет незаконно выведено порядка $100 млрд
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - За годы независимости Казахстана из республики незаконно выведено порядка $100 млрд. В настоящее время по данному вопросу работает специально созданная комиссия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр национальной экономики Алибек Куантыров, за 30 лет в Казахстан привлечено более $400 млрд прямых иностранных инвестиций. 
 

Но не один десяток миллиардов был выведен. Точную сумму здесь сказать сложно, это, наверное, порядка $100 млрд, может, чуть больше", - заявил глава МНЭ.

 
Он отметил, что существует несколько механизмов возврата средств, налоговые и неналоговые меры стимулирования.

 

По налоговым мы сейчас активно работаем, мы подходим с двух сторон. С одной стороны, это предотвращение дальнейшего оттока. Например, одна из налоговых мер, мы будем убирать льготу по дивидендам, которую инвесторы не платили и, соответственно, могли вывести в материнскую компанию или закупать какие-то услуги. Есть еще меры по стимулированию возврата, мы будем предоставлять преференции. Все эти меры мы прорабатываем, они у нас "сидят" в проекте срочного закона по внесению изменений в Налоговый кодекс", - отметил Куантыров.

 
В свою очередь министр юстиции Канат Мусин напомнил, что в настоящее время создана комиссия по возврату капиталов из-за рубежа.
 

Разрабатываются и рассматриваются возможные способы и методы по возвращению капиталов из зарубежных юрисдикций. Вопрос этот сложный, не могу сказать, что его можно решить одним движением руки. Но все необходимые меры для этого принимаются", - подчеркнул глава Минюста.

 

Магзум Мирзагалиев стал главой "КазМунайГаза"

14.04.2022, 11:00 43851
Магзум Мирзагалиев стал главой "КазМунайГаза"
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - Бывший советник президента Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "НК "КазМунайГаз", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением правления АО "Самрук-Казына" по согласованию с администрацией президента РК и правительством РК Магзум Мирзагалиев назначен председателем правления АО "НК "КазМунайГаз", - сообщает пресс-служба нацкомпании.


Ранее Токаев освободил Мирзагалиева от должности советника президента.

Мирзагалиев уже работал в структуре нацкомпании. Так, в период с 2010 по 2012 год он занимал должность управляющего директора КМГ. Затем до 2013 года занимал пост заместителя председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам.

Напомним, 11 апрлея Курмангазы Исказиев назначен исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "КазМунайГаз". Полномочия Алика Айдарбаева в качестве председателя правления прекращены досрочно согласно поданному заявлению.
 

Более чем на 6% за месяц подорожали продукты в Казахстане

14.04.2022, 10:26 44931
Более чем на 6% за месяц подорожали продукты в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Казахстане за месяц цены на продукты питания подскочили более чем на 6%. Капвложения в сфере производства продуктов питания к весне составили 20 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Продукты питания дорожают в РК просто катастрофически. Так, только за март рост цен в секторе составил сразу 6,1%. В итоге годовое удорожание по итогам марта достигло уже 15,9%", - информирует finprom.kz.

 
По данным аналитиков, в период прошлого "санкционного" кризиса годовой рост цен на продукты в соответствующем периоде составлял 12,1% в 2016 году и 9% в 2017.
 

За январь - февраль текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания составил 19,8 млрд тенге - на 4% больше в реальном выражении по сравнению с январем - февралём 2021. Годом ранее в секторе наблюдался рост сразу в 3,1 раза", - отмечают они.

 
Также доля инвестиций в производство продуктов питания от всего инвестпортфеля обрабатывающей промышленности за год выросла с 14,2% до 15,1%.
 
Почти 87% объема капитальных инвестиций в сегменте производства продуктов питания пришлось лишь на три региона.
 

Лидирует Восточно-Казахстанская область с объемом 9,5 млрд тг, реальный рост за год на 6,2%. Следом идет Акмолинская область: 5,1 млрд тенге, при этом был отмечен рост сразу в 4,4 раза. Замыкает тройку лидеров Алматинская область: 2,6 млрд тенге - на 33,5% меньше по сравнению с январем - февралём 2021 года", - сообщают аналитики.

 
По данным экспертов, более половины всех капвложений в секторе было проинвестировано за счет кредитов банков: 10 млрд тенге.
 

Кроме того, чуть менее половины пришлось на собственные средства предприятий: 9,7 млрд тенге. Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили лишь 82,5 млн тенге", - добавили они.

 

Назначен новый гендиректор "КазТрансГаз Аймак"

13.04.2022, 16:39 54661
НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Решением совета директоров АО "НК QazaqGaz" в дочерней компании АО "КазТрансГаз Аймак" на должность генерального директора (председателя правления) назначен Максут Хаким, сообщили в компании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Максут Хаким уроженец Павлодарской области. Высшее образование получил в Казахском национальном техническом университете по специальности "Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ", затем в Хьюстонском университете по специальности Master of Business Administration.
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году в должности инженера международной компании Chevron (Хьюстон, США), затем работал в международной компании AGIP KKo (Лондон, Великобритания) в должности инженера и координатора. Работал координатором в компании "Тоталь" (Париж, Франция), коммерческим директором, а после первым заместителем генерального директора ТОО "Казахстанско-китайский трубопровод".
 
Занимал должности заместителя генерального директора по капитальному строительству и капитальному ремонту АО "КазТрансОйл", руководителя по развитию АО "КазСтройСервис", исполнительного директора ТОО "Лукойл ЛЦА".
 
В период с 2019 по 2021 годы занимал должность советника генерального директора ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", по настоящее время являлся исполнительным директором АО "Пассажирские перевозки".
 
Также свой опыт применял в производственных нефтегазовых компаниях на территории Республики Казахстан и за рубежом. 
 
АО "КазТрансГаз Аймак" является 100-процентным дочерним предприятием АО "НК QazaqGaz" и занимается поставкой, а также реализацией природного газа потребителям в одиннадцати газифицированных областях и трех городах республиканского значения.
 

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