Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%

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НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - Минэнерго планирует усилить контроль в энергетическом секторе и готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. При этом износ энергооборудования ТЭЦ в Уральске, Таразе, Кентау, Кызылорде и Степногорске превышает 80%", - сообщили в Минэнерго.

Количество ТЭЦ, эксплуатация которых превышает 50 лет, составляет 28 единиц (76%), свыше 30 лет - 9 единиц (24%). Средний возраст ТЭЦ составляет 61 год.

В этой связи министерство инициирует внесение поправок в законодательство по усилению функций государственного органа по энергетическому контролю, в том числе за исполнением ремонтных кампаний и инвестиционных программ электростанций и сетей.

Поправки в законодательство также коснутся вопросов повышения ответственности руководителей электростанций за качество ремонтных работ и целевое использование средств", - подчеркнули в ведомстве.

По его данным, в настоящее время начата работа по проведению масштабного технологического аудита энергопроизводящих организаций. По его результатам будет определен перечень мероприятий, направленных на модернизацию электростанций, в том числе по выведению их из эксплуатации.

В целом отрасль энергетики испытывает нехватку финансовых средств для реализации инвестиционных проектов на модернизацию, реконструкцию, замену физически и морально устаревшего оборудования, а также на капитальные ремонты оборудования электростанций, отметили в Минэнерго. Для решения этих проблем ведомство готовит программу модернизации теплоэлектроцентралей.

На сегодня в стране их функционирует 37. 10 ТЭЦ находятся в коммунальной собственности (в городах Семее, Костанае, Кентау, Уральске, Аркалыке, Шахтинске, Нур-Султане, Кызылорде, Таразе), 2 - в государственной собственности (ТОО "МАЭК "Казатомпром"), 3 - в квазигосударственной (АО "АлЭС") и 22 - в частной собственности.





Как сообщалось ранее, 20 марта на Петропавловской ТЭЦ-2 в здании котельного цеха произошло частичное разрушение верхней части дымоходной трубы. 26 марта стало известно об очередной аварии на ТЭЦ-2.





Позже в Минэнерго назвали предварительные причины обрушения трубы Петропавловской ТЭЦ.



