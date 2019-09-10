Нацбанк повысил базовую ставку до 9,25%

Фото: rftime.ru

Алматы. 9 сентября. Kazakhstan Today - Национальный банк Республики Казахстан принял решение о повышении базовой ставки на 25 б.п. до 9,25% годовых, передает Kazakhstan Today.

Фактическая инфляция складывается выше ожиданий и достигла 5,5% по итогам августа. Проинфляционное давление, вызванное расширением потребительского спроса, возросло по сравнению с предыдущим прогнозом, что подталкивает инфляцию к верхней границе целевого коридора на уровне 5,7%-5,8% к концу 2019 года. На прогнозном среднесрочном горизонте в 2020 году инфляция ожидается внутри целевого коридора 4-6% с некоторым замедлением", - сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что экономический рост за 7 месяцев 2019 года сложился выше прогноза Нацбанка на уровне 4,2%, что создает проинфляционное давление в экономике.

В целях достижения заявленных ориентиров по инфляции Нацбанк дальнейшие решения по базовой ставке будет принимать с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора, реализации рисков со стороны внутреннего спроса, роста импорта и ситуации в мировой экономике.

Отмечается, что годовая инфляция в августе 2019 года сложилась на уровне 5,5%. Основной вклад в инфляцию продолжают вносить продовольственные товары, годовой рост цен на которые составил 9% (5,1% в декабре 2018 года). На фоне повышения внешнего спроса и снижения внутреннего предложения выросли цены на мясо, хлебобулочные изделия и крупы. Годовой рост цен по данным группам составил 12,8% и 12,6%, соответственно.

По данным Нацбанка, цены на непродовольственные товары демонстрируют умеренные темпы роста - 5,7% в годовом выражении (6,4% в декабре 2018 года). Общий рост цен всей группы ограничивается снижением стоимости бензина (на 5,2% в годовом выражении) и стабильностью цен на дизельное топливо. Динамика цен на платные услуги сохранилась на историческом минимуме 0,8% в годовом выражении (4,5% в декабре 2018 года).

При этом наблюдается снижение инфляции нерегулируемых услуг, что связано с сокращением производственных затрат на фоне снижения коммунальных расходов и стоимости бензина.

В пресс-службе также проинформировали, что инфляционные ожидания населения в августе текущего года снизились. По данным опроса населения, 60% респондентов ожидают сохранения или снижения текущего уровня инфляции в течение следующих 12 месяцев. Респонденты считают, что на горизонте ближайших 12 месяцев инфляция составит 5,3%.

Годовая инфляция на среднесрочном горизонте будет формироваться в пределах целевого коридора. Тем не менее в краткосрочной перспективе ожидается ее повышение в результате роста потребительского спроса, ускорения роста цен на отдельные продовольственные товары, а также исчерпания в первом квартале 2020 года эффекта от снижения тарифов на регулируемые услуги, что в совокупности создает риски для выхода инфляции за пределы верхней границы целевого коридора", - считают в Нацбанке.

Отмечается, что расширяющийся внутренний спрос остается основным фактором инфляции. Рост реальных денежных доходов населения в январе - июне 2019 года составил 5,1%. Реальная заработная плата во втором квартале текущего года ускорилась до 8,9%. Рост показателя наблюдался во всех секторах экономики.

При этом расширение потребительского спроса поддерживается увеличением бюджетных расходов на социальную поддержку, заработную плату и сохранением роста потребительского кредитования на 24,1% в годовом выражении в июле текущего года.

По данным Нацбанка, в январе - июле текущего года краткосрочный экономический индикатор увеличился на 4,4%, в том числе в строительстве на 11,5%, торговле - на 7,5%, транспорте - 5,4%, сельском хозяйстве - 3,5%, обрабатывающей и горнодобывающей промышленностях - на 3,2% и 2,4%, соответственно. Такая динамика подкрепляется расширением инвестиций, которые за январь - август 2019 года выросли на 11,3%. Спрос на импортируемые инвестиционные товары увеличился на 24,9% вследствие реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов (расширение ТШО, строительство газопровода "Сарыарка" и другие).

По оценке Национального банка, в 2019 году экономический рост Казахстана составит 3,8%. В среднесрочной перспективе темпы роста экономики Казахстана немного замедлятся, но будут оставаться на относительно высоких значениях - 3,5% в 2020 году. В краткосрочной перспективе основными драйверами станут расширяющееся потребление домашних хозяйств и рост инвестиционной активности. Последующее замедление экономического роста прогнозируется в результате ослабления эффекта фискальных стимулов и снижения динамики чистого экспорта.

Также сообщается, что факторы внешнего сектора будут оказывать негативное влияние на внутренние цены. Цены на нефть в текущем году снизились. С начала года средний уровень цен составил $65 за баррель нефти марки BRENT ($72 за баррель нефти марки BRENT в 2018 году). В последние месяцы наблюдается усиление волатильности цен на нефть. Начиная с середины июля 2019 года, мировые цены на нефть стали падать ввиду слабого спроса и высоких объемов добычи в США, что в совокупности привело к росту мировых запасов нефти.

Индекс продовольственных цен ФАО с начала текущего года вырос на 5,1% в результате роста потребления и ожидаемого сокращения запасов отдельных видов продовольствия. В частности, с начала года существенно выросли мировые цены на мясо (11%) и хлебобулочные изделия (14%). Рост мировых цен на продовольствие не компенсируется в полной мере замедлением инфляции в странах - торговых партнерах Казахстана.

Внешние монетарные условия смягчились в результате снижения центральными банками своих ключевых ставок, изменения риторики в отношении будущей траектории ставок, а также мер по стимулированию экономики. Внешними факторами повышения прогнозной траектории инфляции являются неразрешенные разногласия в торговой политике между ведущими экономиками мира и, как следствие, усиление торговых войн и замедление мировой экономики, что снижает спрос на казахстанский экспорт", - сообщили в пресс-службе.

По оценке Нацбанка, повышение базовой ставки будет способствовать росту привлекательности тенговых активов и позволит снизить риск роста уровня инфляции через удорожание импорта.

Дальнейшие решения Нацбанка по базовой ставке будут приниматься с учетом соответствия складывающейся и прогнозируемой динамики инфляции относительно целевого коридора 4-6% на 2019-2020 годы, динамики рисков со стороны внутренней экономики и ситуации на мировом рынке. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 28 октября 2019 года, в 15.00 по времени Нур-Султана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства