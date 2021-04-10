Назначен новый председатель правления "Казахстан инжиниринг"

НУР-СУЛТАН. 9 АПРЕЛЯ - Мухтар Керейбаев назначен председателем правления АО "НК "Казахстан инжиниринг", передает KAZAKHSTAN TODAY.

На основании решения совета директоров от 8 апреля 2021 года на пост председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" назначен Мухтар Керейбаев.

Керейбаев Мухтар родился в 1964 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинский институт инженеров и железнодорожного транспорта по специальности "инженер-механик", Казахскую гуманитарно-юридическую академию по специальности "юриспруденция".

В 1986-1991 годах работал сменным мастером и начальником производства в Семипалатинском локомотивном депо.

В 2000-2007 годы работал в РГП "Резерв": занимал должности менеджера и управляющего в Семипалатинском филиале сбыта, директора Филиала "Балхаш", первого заместителя генерального директора и генерального директора в РГП "Резерв" по Астане.

В 2010-2015 году занимал пост генерального директора завода АО "Тыныс", который занимается производством продукции двойного назначения и гражданским производством.

В 2015-2017 годах возглавлял ряд подведомственных организаций акимата Астаны.

С 2020 года работает в АО "НК "Казахстан инжиниринг" в должности члена правления, заместителя председателя правления.

С марта 2021 года являлся исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".

Керейбаев Мухтар Жумагазинович носит звание почетного машиностроителя, а также является обладателем Ордена "Курмет" РК, отметили в пресс-службе компании.





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