Назначен новый председатель правления "Казахстан инжиниринг"

На основании решения совета директоров от 8 апреля 2021 года на пост председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг" назначен Мухтар Керейбаев.
Керейбаев Мухтар родился в 1964 году в Семипалатинской области. Окончил Алматинский институт инженеров и железнодорожного транспорта по специальности "инженер-механик", Казахскую гуманитарно-юридическую академию по специальности "юриспруденция".
В 1986-1991 годах работал сменным мастером и начальником производства в Семипалатинском локомотивном депо.
В 2000-2007 годы работал в РГП "Резерв": занимал должности менеджера и управляющего в Семипалатинском филиале сбыта, директора Филиала "Балхаш", первого заместителя генерального директора и генерального директора в РГП "Резерв" по Астане.
В 2010-2015 году занимал пост генерального директора завода АО "Тыныс", который занимается производством продукции двойного назначения и гражданским производством.
В 2015-2017 годах возглавлял ряд подведомственных организаций акимата Астаны.
С 2020 года работает в АО "НК "Казахстан инжиниринг" в должности члена правления, заместителя председателя правления.
С марта 2021 года являлся исполняющим обязанности председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг".
Керейбаев Мухтар Жумагазинович носит звание почетного машиностроителя, а также является обладателем Ордена "Курмет" РК, отметили в пресс-службе компании.
Напомним, нацкомпания "Казахстан инжиниринг" по итогам 2020 года, впервые за последние 5 лет вышла на чистую прибыль.
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