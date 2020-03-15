Недостатка в продовольствии, масках и дезинфицирующих средствах в Алматы нет - акимат

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Накануне вечером в РСК Алматы прошла пресс-конференция, на которой заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев заверил журналистов, что город полностью обеспечен продовольственными товарами первой необходимости , а также масками и дезинфицирующими средствами, передает Kazakhstan Today.

По его словам, ранее были закуплены в стабилизационный фонд порядка 18 тысяч тонн основных социально значимых продовольственных товаров. В том числе сахар, подсолнечное масло, гречка, овощи, мясо кур. Все эти продукты реализуются через торговые сети Magnum и Small. В ближайшие дни будут выделены дополнительные средства для стабилизационного фонда.

По всем 19 видам социально значимых продовольственных товаров у нас есть поставщики, мы с ними определили цену, объемы поставок как минимум до конца июня этого года. Поэтому ажиотажа не должно быть. Последние два дня были временные всплески в торговых сетях, но мы вовремя поставляли товары. Все необходимое в городе на складах имеется", - сказал Туякбаев.

Он отметил, что в городе создан специальный штаб по продовольственной безопасности, на уровне каждого районного акимата определены ответственные сотрудники, акимат оперативно получает информацию о ценах во всех точках города.

При необоснованном поднятии цен будут приниматься соответствующие меры. Все вопросы на контроле. Опасений по значительному повышению цен у нас на сегодня нет. Основная часть товаров - казахстанского производства", - добавил заместитель акима.

Также он затронул тему обеспеченности аптек города масками и дезинфицирующими средствами. По этому вопросу акиматом Алматы достигнута договоренность с казахстанским производителем дезинфицирующих средств "Avrora Holding" о бесперебойном производстве и поставках в город антисептиков, санитайзеров и других дезинфицирующих средств, с компанией "Dolce Pharm" о поставках масок, сообщил заместитель акима южной столицы.

В город сегодня (13 марта. - Прим. агентства) поставлено 60-80 тыс. масок. Завтра на выходные ожидается поставка около 140 тыс. масок, с понедельника мы стабильно будем поставлять около 80 тыс. масок ежедневно. Также за счет государства масками будут обеспечены работники наших служб, в том числе полицейские, врачи, сотрудники погранслужбы и другие", - сказал замакима.

Он уточнил, что властями города проведены встречи с представителями около 20 крупных аптечных сетей города, достигнуты договоренности по контролю цен и обеспечению достаточного объема лекарственных средств первой необходимости.

Как сообщили в акимате города, обработка транспортных средств будет производиться ежедневно в обязательном порядке - это касается как государственных, так и частных автопарков. Проверка автопарков на выполнение сантребований будет производиться постоянно, при невыполнении требований последует наказание.

Дезинфицирующими средствами нам нужно обработать все транспортные средства, общественные помещения, больницы, поликлиники. С этой целью наш производитель "Avrora Holding" увеличил объемы производства, оборотные средства мы обеспечили. Также решены вопросы по поставке сырья. По нашим данным, данных средств достаточно для удовлетворения потребностей города", - сказал Сапарбек Туякбаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства