Отгрузки нефти по КТК через ВПУ-3 продолжатся без ограничений

НУР-СУЛТАН. 25 АВГУСТА - Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в начале недели сообщил о временном выводе из эксплуатации ВПУ-1 и ВПУ-2 (выносные причальные устройства). Обследование ВПУ-3 показало, что оборудование пригодно к дальнейшему использованию, передает KAZAKHSTAN TODAY.
24 августа 2022 года на морском терминале КТК было проведено водолазное обследование конструкции танка плавучести ВПУ-3. Подводное оборудование выносного причального устройства было признано годным к дальнейшей эксплуатации без ограничений, что позволит выполнять текущие заявки грузоотправителей нефти", - сообщили в пресс-службе КТК.
По информации консорциума, на ВПУ-1 в настоящее время осуществляются мероприятия по промывке грузовой системы для подготовки к последующей замене поврежденного танка плавучести (ТП). Предквалификационный отбор подрядчиков для оказания услуг по замене ТП из имеющихся в резерве в консорциуме практически завершен. В отборе участвовали как российские, так и зарубежные компании.
В августе этого года КТК остановил отгрузку с двух выносных причальных устройств из имеющихся трех, после того как на ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести. КТК разработал соответствующее техническое задание и готовится провести замену вышеуказанных танков.
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами, позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.