По итогам двух сессий KASE cредневзвешенный курс тенге укрепился до 378,01 тенге за доллар

Алматы. 23 мая. Kazakhstan Today - По итогам двух сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) cредневзвешенный курс тенге укрепился до 378,01 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 378,01 тенге за доллар (-1,00 тенге), суммарный объем торгов - 210 687 тыс. USD (+120 594 тыс. USD)", - говорится в сообщении биржи.

Кроме этого, средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам двух сессий составил 5,8708 тенге за рубль (-0,0280 тенге), суммарный объем торгов - 83 000 тыс. рублей (+72 500 тыс. рублей).

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