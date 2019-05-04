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По итогам утренней сессии KASE средневзвешенный курс тенге составил 382,06 тенге за доллар

03.05.2019, 11:34 12502
Алматы. 3 мая. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по иностранным валютам, передает Kazakhstan Today. 
 
Торги инструментами RUBKZT_TOD, CNYKZT_TOD, CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 сегодня на KASE не проводились в связи с праздничными днями с 01 по 04 мая в Китайской Народной Республике и с 01 по 05 мая в Российской Федерации. 
 
В торгах приняли участие 18 банков.
 
По результатам торгов на спот-рынке средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 382,06 тенге за доллар (+1,17 тенге), объем торгов – 30 500 тыс. USD (+2 450 тыс. USD).
 
По доллару США с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия котировки отсутствовали.
 

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