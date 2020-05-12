Президент РК предложил создать Фонд развития промышленности

Нур-Султан. 11 мая. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на заключительном заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению высказался о мерах поддержки национального бизнеса, передает Kazakhstan Today.

В условиях падения спроса, снижения рыночной стоимости активов и залогов крайне важно использовать инструмент гарантирования кредитов фондом "Даму". Гарантии фонда будут распространены на займы, выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию оборотных средств. Ее объем, напомню, составляет 600 млрд тенге и при необходимости будет увеличен", - сказал Токаев.

Для расширения кредитования экономики Агентством по регулированию и развитию финрынка приняты меры по ослаблению пруденциальных нормативов и снижению давления на ликвидность. Это позволило высвободить в банковском секторе около 600 млрд тенге, которые должны быть направлены в экономику страны.

Следует выработать дополнительный комплекс временных пруденциальных мер, расширяющих возможности банков кредитовать экономику.

Отдельного внимания требует микро- и малое предпринимательство. Их возможности полноценно пользоваться стандартными банковскими продуктами сильно ограничены. В связи с чем поручаю предусмотреть специальные меры для малого бизнеса в рамках программы "Дорожная карта бизнеса. Правительство и "Атамекен" должны определиться по объему финансирования данного направления", - сказал президент РК.

По его информации, еще одной мерой поддержки бизнеса станет расширение перечня отраслей, которым банки и другие финансовые организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам. Туда должны быть включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, информация и связь, образование и здравоохранение.

Создание диверсифицированной экономики с упором на обрабатывающую промышленность остается нашим приоритетом. Для реализации долгосрочных проектов в этом секторе нужно обеспечить дополнительную капитализацию Банка развития Казахстана. Кроме того, за счет средств, собираемых в рамках расширенных обязательств производителей, можно создать Фонд развития промышленности. Его работа будет направлена на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%", - сказал глава государства.

Кроме того, президент отметил необходимость перейти на прямую работу с каждым держателем капитала. Предстоит разработать индивидуальные меры поддержки для каждого инвестора на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом. В рамках этой важной работы правительство должно обеспечить режим стабильности всего инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях.

Предстоит активизировать использование потенциала Международного финансового центра "Астана" для привлечения инвестиций и развития фондового рынка. Это особенно важно в свете предстоящей приватизации госактивов", - сказал он, отметив, что следует также обеспечить доступ казахстанских предпринимателей к использованию преимуществ английского права и арбитража МФЦА при решении бизнес-споров.

Нужно начать работу по поэтапному переводу отдельных структур, принадлежащих национальным компаниям, из иностранных юрисдикций в МФЦА.

Мы не сможем добиться доверия иностранных инвесторов, если наши собственные компании выбирают иностранные юрисдикции. Правительство, МИД и загранпредставительства должны усилить продвижение программы инвестиционного налогового резидентства МФЦА.

Администрация Центра работает над новой Стратегией до 2025 года.

В текущих непростых условиях ключевую роль приобретает доверие инвесторов, бизнеса к национальной валюте, денежно-кредитной политике. В этой связи чрезвычайно важно добиться уменьшения спекулятивных атак на национальную валюту. Это задача Национального банка и Агентства по регулированию финансового рынка.

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