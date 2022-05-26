Пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до 80 млн тонн нефти в год

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НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В 2023 году пропускная способность нефтепровода КТК будет увеличена до порядка 80 миллионов тонн нефти в год, сообщил на заседании совета директоров АО "КТК-Р" генеральный директор Николай Горбань, передает KSAZAKHSTAN TODAY.

Горбань выступил с докладом о состоянии хозяйственной деятельности компании, результатах в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, сообщили в пресс-службе консорциума.

Участники управляющих органов КТК заслушали доклад о проведенных ремонтных работах на ВПУ-3 и ВПУ-2, поврежденных в результате штормов. Особое внимание было уделено ситуации с поставками запасных частей к оборудованию зарубежного производства и пополнению складских аварийных запасов, а также текущим судебным разбирательствам КТК", - проинформировали в пресс-службе.

Также был решен вопрос с выплатой дивидендов акционерам КТК за 2021 год. По согласованию с Центробанком РФ они будут выплачены не в рублях, а в иностранной валюте.

В ходе заседания также были избраны составы совета директоров, ревизионной комиссии АО "КТК-Р" и утверждены аудиторские организации на 2022 финансовый год.