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Прямые авиарейсы из Казахстана в Оман запустят в 2020 году

09.10.2019, 15:06 7075
Прямые авиарейсы из Казахстана в Оман запустят в 2020 году
Нур-Султан. 9 октября. Kazakhstan Today - Прямой авиарейс из Алматы в столицу Омана Маскат планируется запустить в марте 2020 года, передает Kazakhstan Today. 
 
Авиационные власти Казахстана и Султаната Оман провели переговоры, по итогам которых была создана правовая база для полетов. Назначенным перевозчикам обеих стран предоставлено право выполнять 14 пассажирских и 14 грузовых регулярных рейсов в неделю, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации. 
 

На этой основе уже в марте следующего года планируется открытие прямого авиасообщения по авиамаршруту Алматы - Маскат (столица Омана) с частотой 7 рейсов в неделю оманской авиакомпанией Salam Air. Также с осени следующего года ожидается открытие авиасообщения по маршруту Нур-Султан - Маскат вышеуказанной оманской авиакомпанией", - проинформировали в КГА.

 
В ведомстве отметили, что данная работа проводится в координации с введением 30-дневного безвизового режима для граждан Султаната Омана в Республике Казахстан, который действует с 30 сентября 2019 года. Ожидается, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами, а также введенный безвизовый режим и благоприятные климатические условия в летний период в Казахстане будут способствовать развитию въездного туризма со стороны граждан Омана.
 
Вместе с тем оманская сторона со своей стороны рассматривает вопрос введения безвизового режима для граждан Республики Казахстан. В качестве первого шага Оман планирует предоставить возможность получения электронных виз гражданам Казахстана, а в ближайшем будущем казахстанцы будут иметь возможность получения виз в аэропортах и других пограничных пунктах Омана (как граждане США и других развитых западных стран), сообщили в пресс-службе.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены добиваться снижения стоимости авиабилетов путем развития конкуренции на рынке.
 

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