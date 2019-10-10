Прямые авиарейсы из Казахстана в Оман запустят в 2020 году

Авиационные власти Казахстана и Султаната Оман провели переговоры, по итогам которых была создана правовая база для полетов. Назначенным перевозчикам обеих стран предоставлено право выполнять 14 пассажирских и 14 грузовых регулярных рейсов в неделю, сообщили в пресс-службе Комитета гражданской авиации.
На этой основе уже в марте следующего года планируется открытие прямого авиасообщения по авиамаршруту Алматы - Маскат (столица Омана) с частотой 7 рейсов в неделю оманской авиакомпанией Salam Air. Также с осени следующего года ожидается открытие авиасообщения по маршруту Нур-Султан - Маскат вышеуказанной оманской авиакомпанией", - проинформировали в КГА.
В ведомстве отметили, что данная работа проводится в координации с введением 30-дневного безвизового режима для граждан Султаната Омана в Республике Казахстан, который действует с 30 сентября 2019 года. Ожидается, что открытие прямого авиасообщения между двумя странами, а также введенный безвизовый режим и благоприятные климатические условия в летний период в Казахстане будут способствовать развитию въездного туризма со стороны граждан Омана.
Вместе с тем оманская сторона со своей стороны рассматривает вопрос введения безвизового режима для граждан Республики Казахстан. В качестве первого шага Оман планирует предоставить возможность получения электронных виз гражданам Казахстана, а в ближайшем будущем казахстанцы будут иметь возможность получения виз в аэропортах и других пограничных пунктах Омана (как граждане США и других развитых западных стран), сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены добиваться снижения стоимости авиабилетов путем развития конкуренции на рынке.
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