Резервы Нацбанка на 1 января 2019 года составили $30,9 млрд

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк РК опубликовал предварительную оценку платежного баланса за 2018 год, передает Kazakhstan Today.

По предварительной оценке, текущий счет платежного баланса впервые с 2014 года сложился с профицитом и составил $0,9 млрд. Улучшение произошло благодаря значительному росту положительного торгового баланса, который составил $27,4 млрд, увеличившись на 57,9%, сообщила пресс-служба финрегулятора.

В результате благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть экспорт товаров увеличился на 25,2% и составил $61,9 млрд. Экспорт нефти и газового конденсата (62,2% от общего экспорта) увеличился на 42,2%.

Импорт товаров вырос на 7,5%, до $34,5 млрд. Наибольшее увеличение (на 16,9%) произошло по ввозу инвестиционных товаров (37,3% от общего импорта). Рост импорта потребительских и промежуточных товаров составил 4,7% и 4,1% соответственно.

Улучшение платежного баланса сдерживали доходы к выплате прямым иностранным инвесторам, которые увеличились на 27,3% до $20,9 млрд.

В Нацбанке добавили, что режим плавающего обменного курса позволил тенге среагировать на изменения внешних факторов. В результате незначительное ослабление реального обменного курса в 2018 году (2,1% г/г) поддержало ценовую конкурентоспособность казахстанских товаропроизводителей. В целом положительный текущий счет предполагает, что номинальный курс тенге имеет потенциал к укреплению.

Финансовый счет (за исключением операций с резервными активами Национального банка) по предварительным данным сложился с положительным сальдо в $4,5 млрд, что преимущественно связано со снижением внешних обязательств резидентов.

Приток прямых иностранных инвестиций вырос на 9,8% и составил $4,1 млрд. Основным источником притока стало реинвестирование доходов нерезидентов в капитал казахстанских предприятий.

Рост активов Национального фонда РК, а также погашение обязательств казахстанскими банками и предприятиями привели к чистому оттоку по портфельным инвестициям ($5,8 млрд). Вместе с тем, новый выпуск еврооблигаций Министерства финансов РК в 4 квартале 2018 года частично компенсировал снижение обязательств резидентов.

Резервные активы (без учета активов Национального фонда РК) по состоянию на 1 января 2019 года оценивались в $30,9 млрд, что покрывает потребности финансирования 8,1 месяца казахстанского импорта товаров и услуг.

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