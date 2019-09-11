Рост ВВП Казахстана за январь - август составил 4,3%

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства рассмотрели итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета РК за январь - август 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, рост ВВП Казахстана за январь - август 2019 года составил 4,3%. Положительная динамика наблюдается в строительстве - на 11,8%, торговле - на 7,6%, транспортной сфере - на 5,5%, сельском хозяйстве - на 3,6%, услугах связи - на 3,4%, обрабатывающем секторе, в том числе в машиностроении - на 18%, легкой промышленности - на 17,4%, добыче цветных металлов - на 17,9%, нефтепереработке - на 6,2%.

"Третий месяц подряд инфляция сохраняется на низком уровне в 0,2%. Годовая инфляция находится в пределах целевого коридора и составила 5,5%", - сказал министр.

Кроме того, по его информации, инвестиции в основной капитал выросли на 10,7%.

Премьер-министр РК Аскар Мамин отметил рост экономики по основным базовым показателям в Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях.

Глава правительства поручил в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию со снижением показателей по строительству, инвестициям, промышленности, сельскому хозяйству и вводу жилья в Мангистауской, Кызылординской, Западно-Казахстанской областях, городах Нур-Султан и Шымкент.

На прошлой неделе главой государства было озвучено послание народу Казахстана, которое отражает преемственность политики Елбасы и устанавливает ряд основных задач для правительства, направленных на дальнейшее развитие экономики. Основной задачей для правительства является обеспечение ежегодного устойчивого роста ВВП и доведение его к 2025 году до 5% и выше", - сказал А. Мамин, поручив отраслевым министерствам усилить работу по достижению установленных целевых индикаторов.

Доходы в республиканский бюджет по итогам восьми месяцев текущего года составили 6958,3 млрд тенге (101,1% к плану), темп роста составил 119,2%. Освоение республиканского бюджета за отчетный период составило 98,9%.

В связи с неполным исполнением бюджета, наблюдаемым у ряда администраторов программ, премьер-министр РК Аскар Мамин поручил обеспечить своевременное освоение бюджетных средств, сообщается на официальном портале премьер-министра РК.

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