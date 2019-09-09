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S&P подтвердило рейтинги Казахстана на уровне "ВВВ-/А-3"; прогноз - "Стабильный"

08.09.2019, 09:57 14635
Москва. 8 сентября. Kazakhstan Today - S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Республики Казахстан по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB-/А-3". Прогноз изменения рейтингов - "Стабильный", передает Kazakhstan Today.
 
Кроме того, подтвержден рейтинг Казахстана по национальной шкале - "kzAAA". Оценка риска перевода и конвертации валюты для казахстанских несуверенных заемщиков остается на уровне "BBB", говорится в сообщении S&P.
 

Прогноз "Стабильный" отражает наши ожидания того, что в ближайшие два года фискальные и внешнеэкономические показатели Казахстана останутся сильными. Мы также ожидаем того, что новый президент Казахстана продолжит придерживаться принятого политического курса", - указывается в сообщении.

 
Отмечается, что рейтинги РК по-прежнему поддерживаются сильными бюджетными показателями, обусловленными профицитами бюджета главным образом в период высоких цен на сырьевые товары, завершившийся в конце 2014 года (соответствующие средства аккумулированы в Национальном фонде Республики Казахстан - НФРК). Прогнозируемый значительный объем внешних ликвидных активов, который до конца 2022 года по-прежнему будет превышать внешний долг, также поддерживает уровень рейтингов.
 
Негативное влияние на уровень рейтингов Казахстана по-прежнему связано с потенциально низкой предсказуемостью будущих политических решений вследствие высокой централизации политических процессов, а также лишь умеренным уровнем благосостояния (измеряемым показателем ВВП на душу населения). Сохранение проблем, снижающих доверие к монетарной политике, таких как ограниченная независимость центрального банка и слабость банковской системы страны, также сдерживают уровень рейтингов Казахстана.
 
S&P ожидает, что экономический рост в Казахстане в 2019 году составит 3,5% вследствие высоких показателей в сфере обслуживания и промышленности, несмотря на снижение нефтедобычи согласно соответствующему решению ОПЕК, а также в связи с техническими работами на Кашаганском месторождении. Рост в период до конца 2022 года будет поддерживаться небольшим увеличением объемов нефтедобычи и экспорта. По прогнозам, темпы роста нефтедобычи будут умеренными и достигнут около 1,8 млн барр. / день в 2022 году (по сравнению с около 1,7 млн барр. / день в 2017 году). В то же время более низкие цены на нефть в период прогнозирования могут оказать давление на экономические показатели страны.
 

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