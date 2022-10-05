Рынок "Барыс-4" в Алматы возвращен в госсобственность

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АЛМАТЫ. 4 ОКТЯБРЯ - Приватизация оптового рынка "Барыс-4" в Алматы признана судом недействительной, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В суде Алматы рассмотрено гражданское дело по иску городской прокуратуры к уполномоченному органу и гражданину А. о признании сделки недействительной, а именно договора купли-продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН".

Основанием для предъявления иска прокурора явилось оказание уполномоченным государственным органом незаконных льгот и преимуществ при приватизации доли государства в уставном капитале юридического лица. В ходе судебного разбирательства доводы, изложенные в иске, подтвердились", - информирует Almaty Sottary .

Представитель уполномоченного органа исковые требования признал, согласившись с тем, что приватизация объекта была проведена по заниженной стоимости в ущерб государственным интересам.

Основанием для признания сделки недействительной явилось нарушение pакона "О государственном имуществе", а именно предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ, выразившееся в занижении стоимости объекта.

В суде факты реализации государственного имущества по заниженной стоимости подтвердились.

Судом принято решение об удовлетворении иска и признании договора-купли продажи государственной доли в уставном капитале ТОО "Найза-БН" недействительным", - сказано в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу. Решение суда будет вложено в установленные законом сроки и будет отображено в судебном кабинете после интеграции системы.