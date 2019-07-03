Сервис быстрой доставки любых товаров открылся в Алматы

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - В Алматы открылся сервис быстрой доставки товаров через мобильное приложение, передает Kazakhstan Today.

Данный сервис от компании Glovo позволяет пользователям заказывать, получать и отправлять любой товар через приложение в пределах города менее чем за 45 минут. Для того чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать одноименное мобильное приложение и пройти регистрацию, сообщили в компании.

Среди товаров, которые можно заказывать и отправлять таким образом, и еда, и бакалейные товары, и цветы, и деловых документов. Кроме этого, в приложении есть кнопка "что угодно", которая позволяет пользователю заказать даже тот товар, которого нет в каталоге.

Оплатить услуги сервиса можно банковской картой в приложении или наличными. Для доставки товаров курьеры используют автомобили, велосипеды и скутеры.

Наша цель - предоставить жителям города возможность получить доступ к собственному городу, используя новейшие технологии, а тысячам курьеров создать дополнительную возможность для заработка", - сообщил Оскар Пьер, генеральный директор и основатель Glovo.

Glovo - это стартап из Барселоны, который был основан в 2015 году и на сегодня представлен в 22 странах мира и более чем в 150 городах.

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