Шведский суд отклонил апелляцию Казахстана по делу Стати

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Шведский районный суд Накка 5 июля 2019 года отклонил апелляцию Республики Казахстан и Национального банка Казахстана по ряду решений, вынесенных шведским исполнительным органом в 2017 и 2018 годах, передает Kazakhstan Today.

В 2017 году Стати потребовали, чтобы орган судебного исполнения Швеции арестовал, конфисковал и продал активы, якобы принадлежащие Казахстану. Республика Казахстан и Нацбанк заявили, что активы не являются собственностью Казахстана в соответствии с нормами шведского законодательства, и активы защищены от принудительного исполнения в соответствии с принципами, изложенными в Конвенции ООН об иммунитете государств и их собственности, и что часть активов, состоящая из ценных бумаг, не находилась в Швеции", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

В ведомстве заявили, что стороны будут обжаловать решение шведского суда от 5 июля 2019 года. В этой связи решение шведского суда не вступит в законную силу и не будет подлежать исполнению еще более года, пока не закончится процедура апелляции.

Таким образом, Стати с 2013 года на сегодняшний день не взыскали никаких сумм с Республики Казахстан", - заключили в Минюсте.

Напомним, молдавские бизнесмены Стати инициировали судебные разбирательства против Казахстана в 2010 году. Стати потребовали $4 млрд от Казахстана через арбитраж в Швеции, но им было присуждено $500 млн. $199 млн из этих средств связаны с якобы затратами на строительство газоперерабатывающего завода.

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