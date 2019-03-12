Высокий суд Англии рассмотрит законность заморозки американским банком $530 млн активов Нацфонда РК

Астана. 5 декабря. Kazakhstan Today - Высокий суд Англии рассмотрит законность заморозки американским банком $530 млн активов Нацфонда Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Казахстана, 4 декабря 2018 года судья Коммерческого суда г-н Тир отклонил ходатайство двух молдавских олигархов Анатолия и Габриеля Стати, а также Ascom Group SA и Terra Raf Trans Traiding Limited ("Стати") об отсутствии юрисдикции английского суда рассматривать данный спор. Ранее средства Национального фонда РК были подвергнуты аресту на основании бельгийского приказа, который, по заявлению Казахстана, получен через сложную мошенническую схему Стати.





В ведомстве отметили, что судебное разбирательство является частью длительных тяжб, связанных с исполнением шведского арбитражного решения в пользу Стати.





Стати ранее инициировали судебный процесс по приведению в исполнение Арбитражного решения в Англии. Однако отозвали свой иск, когда стало ясно, что судебное разбирательство в Англии будет рассматривать факты мошенничества Стати. Судья Ноулз пришел к выводу, что "имеются достаточно убедительные доказательства о получении Арбитражного решения мошенническим путем", и назначил судебные слушания по данному вопросу. В результате отзыва своего иска, Стати было разрешено прекратить дело только при условии их согласия не предпринимать дальнейших исполнительных действий на территории Англии и Уэльса", - проинформировали в пресс-службе.





В ведомстве напомнили, что счета казахстанского Нацфонда были заморожены после того, как Стати получили приказ бельгийского суда о "предварительном" аресте активов, хранящихся в лондонском филиале BNYM. Они заявили, что активы принадлежат Республике Казахстан, а не стороне договора - Нацбанку РК. BNYM изначально заморозил активы на общую сумму $22 млрд, но сумма впоследствии была уменьшена до $530 млн наличных средств.





Казахстанская сторона обжаловала предварительный арест в бельгийском суде, заявив, что лондонский филиал BNYM не имеет обязательств перед Республикой Казахстан. В своем решении от 25 мая 2018 года бельгийский суд указал, что английский суд является "компетентным судом для рассмотрения этого вопроса".





Сразу после выхода указанного решения Нацбанк РК инициировал судебный процесс в английском суде для получения судебного определения о том, что активы, замороженные в лондонском филиале американского банка, принадлежат не государству, а Нацбанку РК. В связи с этим они не должны были быть подвергнуты аресту.





По информации Минюста, Стати оспорили юрисдикцию английского суда, выдвинув множество аргументов. "Все аргументы были отклонены судьей Тир, который пришел к выводу, что "В этом случае... бельгийский суд по вопросам исполнительного производства ясно заключил, что английский суд является компетентным судом для решения вопроса по существу" Он решил, что основной вопрос, который должен быть определен английским судом, это то, "какие активы, если таковые имеются, (BNYM, Лондон) хранит в интересах РК?". Он также отметил, что "Таким образом, решение этого вопроса "существенно повлияет" на судебное разбирательство в Бельгии касательно наложения исполнительного ареста", - сообщили в пресс-службе.





Данное решение прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.





Хотя Стати смогли избежать рассмотрения фактов мошенничества в Англии, сейчас им не удалось избежать английской юрисдикции. Очевидно, что они боятся, что их мошенничество будет разоблачено в Англии, поэтому для них приемлемо проводить разбирательства где угодно, но не в Англии. Казахстан уверен, что какие бы действия и шаги ни предпринимали Стати, в скором времени правосудие покажет, что он стал жертвой сложной мошеннической схемы. Мы с нетерпением ждем того момента, когда истинное лицо Стати будет показано. Скорее всего, это случится в Англии", - заявил министр.





Отмечается, что Казахстан ожидает окончательного подтверждения своих требований в Англии и освобождения оставшихся активов Нацбанка РК, хранящихся в BNYM.





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