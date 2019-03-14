Глава Минюста заявил о новых доказательствах по делу Стати

Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Министр юстиции РК Марат Бекетаев заявил о том, что в деле Анатолия Стати появляется все больше доказательств в пользу Казахстана, передает Kazakhstan Today.

"Шансы на победу в процентах озвучивать не могу, потому что я юрист, но могу сказать, что с каждым днем у нас все больше доказательств. Еще в декабре я комментировал, что в Лондонском суде 75 тыс. файлов были представлены. Стати и юристы не хотели сначала эту информацию предоставлять, но по приказу суда информация была предоставлена. Она была использована нами для усиления наших позиций, потому что мы увидели дополнительные доказательства мошенничества Стати", - заявил Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов в мажилисе.

Как пишет Kazpravda.kz , сегодня дело против Стати включает в себя не только мошенничество при строительстве газоперерабатывающего завода, но и аферу с облигациями.

"Если ранее говорили только о мошенничестве при строительстве газоперерабатывающего завода, то сегодня увидели еще одну мошенническую схему по выпуску облигаций. Стати, чтобы развивать инфраструктуру на месторождении, привлек облигационный заем. Он состоял из двух этапов. На втором этапе была использована крупная мошенническая схема. Здесь он нарушил права не только Казахстана, но и тех инвесторов, которые купили эти облигации", - пояснил Марат Бекетаев.

Отвечая на вопрос о том, сколько времени потребуется на судебное разбирательство в Лондоне, министр сообщил, что может уйти 1-1,5 года.

Также Марат Бекетаев прокомментировал мнение о том, что траты на адвокатов не оправданы, поэтому в данном судебном производстве легче заплатить требуемую сумму.

"Не легче и неправильно взять и выплатить. Это не наши деньги, это деньги будущих поколений. Мы должны сделать все возможное, чтобы снять все аресты. Когда речь идет о суммах, которые тратятся на юристов, то это издержки, которые тоже контролируются Счетным комитетом, Комитетом финансового контроля. В среднем мировая практика показывает, что если на юристов тратятся деньги по соотношению 1 к 10, то это считается эффективным. У нас же это соотношение - 1 к 60 от всех сумм, которые сейчас озвучены в арбитражных и судебных разбирательствах. Речь идет не только о деле Стати. У нас в зависимости от времени от 15 до 20 судебных и арбитражных процессов идет", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в этом деле важно не создать прецедент о том, что любой человек может применить в стране мошеннические схемы.

"Чтобы не создать прецедент, что в Казахстан можно прийти и забрать деньги Национального фонда. За этим процессом также наблюдают все другие страны, у которых есть суверенные фонды. Это принципиальный вопрос для будущих судебных процессов. Если мы покажем, что в Казахстане сформирована компетенция, которая позволяет эффективно защищать себя в судах и арбитражах, тогда уже меньше будет желающих "нагреть" на этом руки", - сказал Марат Бекетаев.

Напомним, по информации СМИ, бизнесмены Анатол и Габриель Стати подали судебные иски против Казахстана в 2010 году. Суд торговой палаты Стокгольма обязал казахстанскую сторону выплатить Стати и их компаниям более $500 млн в виде возмещения ущерба и судебных издержек за нарушение международных обязательств Казахстана.

1 марта 2019 года итальянский апелляционный суд озвучил арбитражное решение в пользу бизнесменов Стати от 19 декабря 2013 года подлежащим исполнению и отклонил возражения Казахстана.

По решению арбитража, Казахстан должен выплатить компании Ascom Group около $525 млн: $277,8 млн за месторождения Толкын и Боранколь, $31,3 млн за разрыв контракта на использование недр, $199 млн за незаконченный завод и ещё около $9 млн - судебные издержки.

Астана отказалась исполнять решение арбитража, и судебные разбирательства затянулись на годы, дойдя в многочисленных исках до суда в США. В частности, 23 марта 2018 года окружным судом первой инстанции по округу Колумбия (США) вынесено решение о признании арбитражного решения по иску Анатолия и Габриеля Стати, Ascom Group, S.A. и Terra Raf Trans Traiding Ltd.

При вынесении данного решения суд отказал республике внести дополнительные материалы о том, что арбитражное решение было получено мошенническим путем", - отмечалось в сообщении Минюста.

Казахстан незамедлительно обжаловал это решение в окружном суде апелляционной инстанции по округу Колумбия. Основные слушания по апелляции состоялись 28 ноября 2018 года, и решение ожидается в течение трех-шести месяцев.

В ходе длительных судебных разбирательств были заморожены счета Национального фонда Казахстана, после того, как Стати получили приказ бельгийского суда о "предварительном" аресте активов, хранящихся в лондонском филиале BNYM. Изначально были заморожены активы на общую сумму $22 млрд, но сумма впоследствии была уменьшена до $530 млн наличных средств.

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