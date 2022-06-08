Скляр заявил об отсутствии дефицита ГСМ на рынке Казахстана

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 30 мая совокупный остаток дизельного топлива на 2 нефтебазах и НПЗ составляет 377,79 тысячи тонн, что достаточно для покрытия 25 суточной потребности страны, проинформировал первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем ответе на депутатский запрос Скляр сообщил, что согласно индикативным балансам поставка импорта из Российской Федерации на 2022 год предусмотрена в следующих объемах: бензина - до 5 тысяч тонн, дизтоплива - 520 тысяч тонн, авиакеросина - 300 тысяч тонн.

При этом вице-премьер уточнил, что за 4 месяца текущего года объем импорта составил: дизтоплива - 66 тысяч тонн, авиакеросина - 31 тысяча тонн.

Таким образом, дефицита ГСМ, в том числе дизельного топлива, не наблюдается", - заверил он.

Он также отметил, что в целях сохранения баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется работа по пролонгации до конца 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов с территории РК. Также для исключения фактов ограниченной реализации ГСМ ведется постоянный прогноз и анализ влияния цен, спроса и предложений на внутреннем рынке республики.

Скляр рассказал, что на сегодня все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Кроме того, принят комплекс мер по реформированию системы производства и распределения ГСМ, который предусматривает мероприятия в том числе по устранению непродуктивных посредников и пересмотру схемы поставки нефти для переработки на НПЗ.

Таким образом, правительством принимаются все необходимые меры по недопущению необоснованного резкого роста оптовых и розничных цен на ГСМ", - заключил первый вице-премьер.

Напомним, в конце лета 2021 года в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. Также было принято решение об импорте порядка 100 тысяч тонн дизтоплива из России.



