Скляр заявил об отсутствии дефицита ГСМ на рынке Казахстана

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - По состоянию на 30 мая совокупный остаток дизельного топлива на 2 нефтебазах и НПЗ составляет 377,79 тысячи тонн, что достаточно для покрытия 25 суточной потребности страны, проинформировал первый вице-премьер Республики Казахстан Роман Скляр, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В своем ответе на депутатский запрос Скляр сообщил, что согласно индикативным балансам поставка импорта из Российской Федерации на 2022 год предусмотрена в следующих объемах: бензина - до 5 тысяч тонн, дизтоплива - 520 тысяч тонн, авиакеросина - 300 тысяч тонн.
При этом вице-премьер уточнил, что за 4 месяца текущего года объем импорта составил: дизтоплива - 66 тысяч тонн, авиакеросина - 31 тысяча тонн.
Таким образом, дефицита ГСМ, в том числе дизельного топлива, не наблюдается", - заверил он.
Он также отметил, что в целях сохранения баланса нефтепродуктов на внутреннем рынке ведется работа по пролонгации до конца 2022 года запрета на вывоз нефтепродуктов с территории РК. Также для исключения фактов ограниченной реализации ГСМ ведется постоянный прогноз и анализ влияния цен, спроса и предложений на внутреннем рынке республики.
Скляр рассказал, что на сегодня все НПЗ работают в штатном режиме с ежесуточным производством светлых нефтепродуктов с последующей отгрузкой на внутренний рынок. Кроме того, принят комплекс мер по реформированию системы производства и распределения ГСМ, который предусматривает мероприятия в том числе по устранению непродуктивных посредников и пересмотру схемы поставки нефти для переработки на НПЗ.
Таким образом, правительством принимаются все необходимые меры по недопущению необоснованного резкого роста оптовых и розничных цен на ГСМ", - заключил первый вице-премьер.
Напомним, в конце лета 2021 года в РК возник дефицит дизтоплива. Фермеры и автовладельцы стали жаловаться на нехватку и удорожание дизтоплива. В связи с этим в июле был перенесен плановый ремонт Павлодарского нефтехимического завода на сентябрь в целях накопления комфортных объемов нефтепродуктов для обеспечения нужд сельхозпроизводителей при проведении осенних полевых работ. Также было принято решение об импорте порядка 100 тысяч тонн дизтоплива из России.
Аналитики заявили, что на рынке Казахстана возникает искусственный дефицит, что ведет к необходимости закупки ГСМ в тех же странах, куда ушло дешевое казахстанское топливо, но уже по значительно более высокой стоимости и в итоге к росту цен.