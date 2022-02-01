Сколько иностранцев можно привлечь на руководящие должности в казахстанские компании

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты населения дали уточнения по категориям иностранной рабочей силы, которую можно привлечь для работы в Казахстан согласно установленной квоте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы в 2022 году распределена на четыре категории следующим образом: 1243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6499 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 13 887 и 3421 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 3302 человек.

В МТСЗН также напомнили, что 2021 году местными исполнительными органами было выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 18,2 тыс. единиц, что составило 64% от установленной квоты (29,3 тыс.).

По состоянию на 1 января 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина", - говорится в информации ведомства.



