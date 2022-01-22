НУР-СУЛТАН. 21 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать совет отечественных предпринимателей при правительстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Совет отечественных предпринимателей сможет напрямую донести мысли и идеи бизнеса и снизить кулуарность в принимаемых решениях, сказал президент в ходе встречи с представителями бизнеса.

Глава государства отметил, что готов регулярно проводить встречи с бизнес-сообществом, и поблагодарил тех, кто уже перечислил средства в Фонд "Казакстан халкына", сообщает телеканал "Хабар24".

В ходе выстпуления глава государства также призвал бизнес задействовать отечественные кадры, а не увлекаться привлечением иностранцев.

Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных рабочих", - сказал президент.

Он отметил, что приглашать на работу нужно только узких и профильных специалистов, которых в стране действительно не хватает.

Токаев добавил, что в республике много граждан, желающих работать, особенно среди молодежи.

Вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что есть отдельные корпорации, которые работают в данном направлении, но следует поставить это на поток" - высказался он.

Он также заявил о желании переформатировать образование в стране.

Мы слишком много производим экономистов, юристов, менеджеров. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы", - заявил президент.

Кроме того, президент высказался об инициативе сбора однодневных зарплат в соцфонд "Народу Казахстана" с госслужащих и бюджетников.

Хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд "Народу Казахстана". Эти благородные и своевременные действия заслуживают самой высокой оценки. Но формализм здесь должен полностью отсутствовать. Начали собирать ежедневную заработную плату с госслужащих, бюджетников. Это совершенно ненужная инициатива", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент заявил, что все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определённый правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд "Казакстан халкына", который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью.