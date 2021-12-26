Снижение предельного размера переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП поддержали в АРРФР РК

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, рассмотрев ваш запрос в части установления единой годовой эффективной ставки вознаграждения по всем микрокредитам в размере 56%, сообщает следующее. Согласно законодательству Республики Казахстан предельное значение ГЭСВ по микрокредитам составляет 56%. Данное ограничение не распространяется на микрокредиты до 50 МРП в силу короткого срока использования займа - до 45 дней", - написала в своем ответе на депутатский запрос Мадина Абылкасымова.
Как сообщила Мадина Абылкасымова, распространение предельного значения ГЭСВ в размере 56% на микрокредиты до 50 МРП может привести к тому, что лицензированные микрофинансовые организации перестанут выдавать такие займы, при этом имеется риск возникновения теневого рынка микрокредитования вследствие востребованности краткосрочных микрокредитов со стороны населения.
Важно отметить, что в целях ограничения долговой нагрузки заемщиков по микрокредитам до 50 МРП законодательством уже предусмотрены отдельные ограничения. Требованиями пункта 3-1 статьи 4 закона "О микрофинансовой деятельности" установлено, что предельная сумма переплаты по микрокредиту до 50 МРП не может превышать 100%. Дополнительно по таким микрокредитам установлены предельные значения ставки вознаграждения. Для ограничения роста долговой нагрузки с июня 2021 года Агентство снизило предельное значение ставки вознаграждения с 30% до 20% по микрокредитам до 50 МРП, обеспеченным залогом имущества", - отметила председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
Мадина Абылкасымова заявила, что поддерживает предложение депутатов по снижению предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза - с 100% до 50% от суммы микрокредита.
Ранее сообщалось, что мажилисмены предлагали пересмотреть ставку по микрокредитам.