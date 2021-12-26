Снижение предельного размера переплаты по микрокредитам на сумму до 50 МРП поддержали в АРРФР РК

НУР-СУЛТАН. 24 ДЕКАБРЯ - Дочерняя компания холдинга "Байтерек" - Аграрная кредитная корпорация - предлагает клиентам девять добровольных страховых продуктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Предложение направлено на стимулирование сельхозтоваропроизводителей и удешевление договора страхования наполовину, так как 50% от суммы страховой премии покрывается за счет государства.

Казахстанские аграрии могут минимизировать свои производственные риски, застраховав посевы или сельхоз животных.

Как рассказала директор департамента страхования АКК Асемгуль Мустафина, в растениеводстве страхованию подлежат зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза, овес) и масличные (подсолнечник, рапс, лен) культуры. Этот страховой продукт основывается на индексе влаги в почве - ее недостатке и переизбытке. Благодаря нему предприниматели могут застраховать свои риски от засухи или переизбытка осадков.

По ее словам, в животноводстве предоставляется страховая защита от гибели, убоя и утраты крупного рогатого скота в результате болезней, пожара, несчастных случаев, стихийных бедствий и кражи как на территории своего хозяйства (обычное покрытие), так и на территории соседних хозяйств в радиусе 5 км (расширенное покрытие).

Все процедуры, начиная от заключения договора и заканчивая выплатами, будут производиться на информационном сервисе Agroinsurance, размещенном на платформе Qoldau.kz на основе электронной цифровой подписи сельхозтоваропроизводителя. Сервис полностью автоматизирован, и при наступлении страхового случая клиент получит уведомление в личном кабинете системы и на личную электронную почту. Далее страхователю при помощи ЭЦП необходимо оформить заявление о выплате на страховщика (страховую компанию), который обеспечивает выплату.

В системе работают только лицензированные страховые компании. Риски в рамках данного страхового продукта будут также перестраховываться в международных перестраховочных компаниях с рейтингом "А" на мировом страховом рынке. Это позволит обеспечить гарантированные выплаты в случае наступления страховых рисков.

АО "НУХ "Байтерек" завершило объединение двух дочерних организаций, финансирующих отрасль АПК. С 13 декабря в АО "Аграрная кредитная корпорация" перешли все обязательства по кредитам клиентов АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства". Помимо этого, в АКК переданы функции ФФПСХ по кредитованию микробизнеса, оператора по страхованию в агропромышленном комплексе и функции поверенного (агента) по сельской ипотеке в рамках проекта "С дипломом в село!".