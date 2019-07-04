Средневзвешенный курс тенге на KASE понизился до 384,01 тенге за доллар

Алматы. 3 июля. Kazakhstan Today - На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 17.00 времени Алматы закрылись торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами на следующий рабочий день или на второй рабочий день после дня торгов, передает Kazakhstan Today.

По результатам торгов средневзвешенный курс тенге понизился на 2,02 тенге, до 384,01 тенге за доллар. Объем торгов - 111 535 тыс. USD (+14 210 USD).

В торгах приняли участие 23 члена KASE.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства