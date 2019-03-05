Средневзвешенный курс тенге по итогам двух сессий KASE понизился до 376,65 тенге за доллар

Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) в понедельник, по сравнению с пятницей, понизился на 0,75 тенге и составил 376,65 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.



Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 376,65 тенге за доллар (+0,75 тенге), суммарный объем торгов - 146 695 тыс. USD (+15 555 тыс. USD), сообщается на официальном сайте биржи.



По результатам торгов на спот-рынке: средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге (USDKZT_TOM) составил 376,72 тенге за доллар США при объеме торгов 88 609 тыс. долларов США; средневзвешенный курс евро с расчетами Т+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 428,38 тенге за евро при объеме торгов 600 тыс. евро; средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,7330 тенге за рубль при объеме торгов 5 300 тыс. рублей; средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+1 в тенге (CNYKZT_TOM) составил 56,3100 тенге за юань при объеме торгов 4 200 тыс. юаней.



В торгах приняли участие 23 банка.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства