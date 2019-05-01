Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE укрепился до 381,08 тенге за доллар

Алматы. 30 апреля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) во вторник по сравнению с понедельником укрепился на 0,86 тенге, до 381,08 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 381,08 тенге за доллар (-0,86 тенге), суммарный объем торгов - 114 492 тыс. USD (+31 952 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Также отмечается, что средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 5,9113 тенге за рубль (+0,0013 тенге), суммарный объем торгов - 53 000 тыс. рублей (+48 000 тыс. рублей).

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