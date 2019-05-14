Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE составил 379,43 тенге за доллар

Алматы. 13 мая. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий KASE повысился на 1,10 тенге и составил 379,43 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.





"Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,43 тенге за доллар (-1,10 тенге), суммарный объем торгов – 124 874 тыс. USD (+13 562 тыс. USD)", - сообщает KASE.

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