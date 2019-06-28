Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий понизился до 379,85 тенге за доллар

Алматы. 27 июня. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге по итогам утренней и дневной сессий Казахстанской фондовой биржи (KASE) в четверг по сравнению со средой понизился на 1,20 тенге, до 379,85 тенге за доллар, передает Kazakhstan Today.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 379,85 тенге за доллар (+1,20 тенге), суммарный объем торгов - 140 700 тыс. USD (-55 490 тыс. USD)", - сообщается на сайте биржи.

Средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге по итогам утренней и дневной сессий составил 6,0432 тенге за рубль (+0,0109 тенге), суммарный объем торгов - 18 900 тыс. рублей (-36 100 тыс. рублей).

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