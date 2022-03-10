США запретили импорт энергоносителей из России

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МОСКВА. 9 МАРТА - Вашингтон запретил импорт энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, заявил президент США Джо Байден в видеообращении, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это решение, которое получило поддержку обеих партий в конгрессе и, думаю, всей страны", - цитирует Байдена РИА Новости .

При этом Байден признал, что подобные санкции приведут к дальнейшему росту цен на топливо на американских АЗС, которые с начала российской операции на Украине уже поднялись на 75 центов за галлон.

С нынешними действиями она поднимется еще выше. Но я буду делать все, что от меня зависит, чтобы минимизировать повышение цен", - сказал президент США.

Он отметил, в Вашингтоне понимают, что не все союзники сейчас могут принять аналогичные меры против России, но Вашингтон может на это пойти.

Во вторник цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив 4,17 доллара за галлон (3,785 литра). В своем выступлении Байден призвал американские энергокомпании не взвинчивать цены и "не использовать ситуацию" в интересах собственной прибыли за счет потребителей.

Как подчеркивал накануне вице-премьер Александр Новак, отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до 300 долларов за баррель и выше.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлениям Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.