Токаев поручил разработать Концепцию управления госфинансами

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НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе ежегодного послания народу Казахстана на совместном заседании палат парламента поручил до конца 2021 года разработать Концепцию управления государственными финансами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во многом, благодаря низкому госдолгу и наличию значительных резервов, Казахстан сравнительно успешно преодолевает последствия пандемии", - заявил президент.

Однако, по словам главы государства, в последнее время появилась тенденция, когда для покрытия расходных обязательств увеличивается дефицит бюджета и трансферты из Нацфонда.

Все время идти по такому легкому пути не получится… Необходимы меры по увеличению доходов бюджета. Но в первую очередь необходим контроль за объемами и эффективностью госраходов", - сказал Токаев.

Он отметил, что для увеличения активов Нацфонда следует ускорить внедрение бюджетного правила.





Соответствующие законодательные поправки должны быть приняты до конца текущего года. Стране необходим свод правил по управлению государственными финансами, госдолгом, бюджетной политикой, Нацфондом", - пояснил глава государства.

Он поручил правительству и Нацбанку до конца текущего года подготовить Концепцию управления госфинансами.

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