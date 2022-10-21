Токаев поручил в кратчайшие сроки запустить простаивающий сахарный завод в области Жетысу

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Талдыкорган. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О развитии сахарной отрасли в области Жетысу рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с общественностью региона.





Из четырех сахарных заводов страны два находятся в Семиречье. Один из них - Аксуский сахарный завод. На запуск завода с 2017 года из областного бюджета направлено 12 миллиардов тенге. Однако динамичной работы со стороны партнера-инвестора не наблюдается. Этим летом в стране сразу подорожал сахар, и даже возник дефицит. Все произошло из-за халатности компетентных органов. Даже нам пришлось принимать соответствующие кадровые решения", - рассказал глава государства, поручив при этом в кратчайшие сроки полноценно запустить простаивающий завод.

Если потребуется, нужно рассмотреть возможность привлечения других инвесторов", - отметил он.

Кроме того, отметил Токаев, следует обеспечить стопроцентную загрузку двух сахарных заводов области и довести объем выпускаемого там белого сахара до 180 тысяч тонн к 2026 году.

Глава государства напомнил, что разработан комплексный план по развитию сахарной отрасли до 2026 года, на реализацию предусмотрено привлечение порядка 500 миллиардов тенге инвестиций. В ближайшие пять лет предполагается увеличить долю отечественного сахара с 7 до 43%.

По его словам, в области Жетысу планируется увеличить посевные площади под сахарную свеклу в 2,5 раза (до 15 тысяч гектаров).

Летний ажиотаж вокруг сахара показал важность поддержки отечественных аграриев. Мы будем помогать только казахстанским фермерам. Мы продолжим оказывать поддержку отечественному агросектору. Благодаря этому область Жетысу превратится в один из центров производства сахара в стране", - заверил президент.





БОРТN1" 🇰🇿, [20.10.2022 10:02]

⚡️ Глава государства:





«В целом нашей стране крайне важно отойти от сырьевой направленности экспорта сельхозпродукции, последовательно развивая переработку. Санкционное противостояние в мире открывает в этом плане новые уникальные возможности.





Для ускорения темпов развития сельскохозяйственного сектора региона следует усилить работу по привлечению крупных инвесторов. Расположенная в Талдыкоргане индустриальная зона со всей необходимой инфраструктурой может стать площадкой для релокации зарубежных компаний.





Упор следует сделать на производство и продвижение готовых продовольственных товаров. Целесообразно использовать транзитные возможности региона для создания совместных предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья из соседних стран для его последующего реэкспорта»









«Следует детально изучить международный опыт. К примеру, Нидерланды, обладая в три раза меньшей территорией, чем область Жетысу, входит в тройку мировых экспортеров агропромышленной продукции. Одним из факторов успеха этой страны стала тесная координация и интеграция сельского хозяйства с научными учреждениями. Поэтому региону нужно внедрять новые высокоинтенсивные технологии в области селекции, ирригации, тепличных систем.





Существенную роль играет сертификация агропромышленной продукции в соответствии с мировыми стандартами. Все эти вопросы должно решить Правительство. Для повышения экспортного потенциала отечественного сельского хозяйства необходимо рассмотреть вопрос создания в регионе фитоветеринарной лаборатории.





В отечественной агропромышленной индустрии следует также применять стандарты «халал», которые распространяются не только на мясные и молочные, но и на зерновые, овощи, фрукты и другие продовольственные продукты. Эти шаги позволят нашей стране закрепиться и затем усилить свои позиции на международном рынке».







