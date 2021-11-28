Состоялся очередной раунд казахстанско-российских консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран на уровне заместителей министров иностранных дел Республики Казахстан Марата Сыздыкова и Российской Федерации Андрея Руденко".
Товарооборот между Казахстаном и Россией за 9 месяцев увеличился на 29,6%
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Сегодня производственная мощность предприятия составляет порядка 50 000 тонн мяса птицы в год. Введены в реализацию первые и вторые очереди. С запуском третьей очереди Макинской птицефабрики в следующем году, мощность достигнет 75 тыс. тонн куриного мяса в год (доля в РК порядка 40%), с созданием около 2 тысяч новых рабочих мест, это позволит значительно расширить экспортный потенциал региона", - поделился Романов.
На данный момент на ферме имеется 480 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял, что нужно расти. По программе "Агробизнес-2020" через Агрокредитную корпорацию получил кредит 88 млн тенге, на который приобрел 96 голов КРС из Чехии, из них 60 голов монбельярдской породы и 36 голов симментальской породы", - рассказывает индивидуальный предприниматель.
За последний месяц была произведена модернизация национального цеха, где выпускаются курт и коспа. В больших объемах коспа выпускается только у нас, этот продукт запатентован нами. В этом году мы запустили цех колбасных сыров, именно на увеличение производительной мощности - около тонны в сутки можем выпускать. Также у нас есть мягкие сыры - моцарелла, сулугуни, чечел", - проинформировал директор ТОО "Гормолзавод" Ерсаин Жаксылыков.
Если летом прошлого года, на пике производительности мы перерабатывали 80 тонн, то в этом году уже 130 тонн продукции. Также есть потенциал перейти до 150 тонн переработки к 2022 году", - сообщил Жаксылыков.
По словам директора предприятия Айнагуль Балташевой, основная миссия Дворца - адаптация молодого поколения к глобальной конкуренции. Посредством современных технологий и научных исследований создаются условия для формирования системы критического мышления.
Первая тема - научно-интеллектуальная, вторая - творческая, третья - спортивная, четвертая - педагогико-психологическая поддержка особых детей. Пятое направление - координация молодёжных и подростковых инициатив. На сегодня здесь работают 97 педагогов", - подчеркнула Балташева.
Цены на социально значимые продукты питания остаются стабильными уже месяц - правительство
Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана
ТУРКЕСТАН. 26 НОЯБРЯ - Сегодня в городе Туркестане премьер-министр РК Аскар Мамин провел переговоры с премьер-министром РУ Абдуллой Ариповым и принял участие в III Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, сельскохозяйственной, транзитно-транспортной, водно-энергетической сферах, промышленной кооперации, туризме и других отраслях. На Казахстан и Узбекистан приходится около 70% всей региональной торговли в Центральной Азии. Двусторонний товарооборот за 9 месяцев 2021 года превысил $2,9 млрд, что на 28,5% выше показателя аналогичного периода 2020 года. По итогам текущего года Узбекистан может войти в пятерку крупнейших торговых партнеров Казахстана. Поставлена задача довести объем взаимной торговли до $5 млрд в 2022 году и до $10 млрд в течение 5 лет", - сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Проводится работа по реализации проекта создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" на границе двух стран.
Премьер-министр РК отметил высокую динамику казахстанско-узбекского сотрудничества в сфере промышленной кооперации. Эффективно работает совместное предприятие "Hyundai Auto Asia". Компания "Астана-Моторс" прорабатывает вопрос строительства завода по производству автомобилей Hyundai в городе Джизак. В городе Костанае ТОО "СарыаркаАвтоПром" совместно с АО "UZAuto Motors" налажено производство автомобилей Chevrolet, с АО "MAN Auto-Uzbekistan - грузовых автомобилей MAN. В ноябре текущего года создано совместное предприятие по производству сельскохозяйственной техники "Nurafshon" в Локализационном центре АО "АгромашХолдингKZ" в Костанае.
Успешными примерами кооперации в легкой промышленности являются запуск текстильного производства на совместном предприятии "Alliance" и швейной фабрики "Turkestan Textile".
"Существуют и другие потенциальные точки роста для новых совместных проектов в области машиностроения, строительной индустрии и фармацевтической промышленности", - сказал Мамин.
Глава правительства РК отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана с Узбекистаном в транзитно-транспортной сфере - проводится работа по реализации крупных совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры, модернизации автомобильных пунктов пропуска, сформирована благоприятная тарифная политика для провоза грузов.
За 10 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между РК и РУ составил 20,5 млн тонн.
Премьер-министр Казахстана подчеркнул важность сотрудничества двух стран в области защиты окружающей среды, водного и лесного хозяйства. Совместными усилиями в вегетационный период обеспечен дополнительный сброс воды из Токтогульского и Кайракумского водохранилищ, что обеспечило потребности сельхозтоваропроизводителей РК и РУ. Реализуются совместные проекты по решению острых экологических проблем Аральского моря, поддержке социально-экономического развития всего Приаралья.
"Предлагаем объединить усилия по посадке саксауловых насаждений на осушенном дне Аральского моря", - сказал Мамин.
Мамин и Арипов провели заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству и приняли участие в III Форуме межрегионального сотрудничества РК и РУ на тему "Трансграничное сотрудничество как новые точки роста", который собрал около 200 человек - руководителей государственных органов, регионов, а также представителей деловых кругов двух стран.
В рамках форума подписаны 54 инвестиционных и коммерческих контракта в сферах машиностроения, АПК, производства строительных материалов, электротехнической продукции, изделий медицинского назначения, развития инфраструктуры и других отраслях на общую сумму $611,3 млн.
В ходе визита в Туркестан главы правительств двух стран приняли участие в церемонии открытия Назарбаев интеллектуальной школы, посетили мавзолей Х.А. Яссауи, центр "Улы Дала Елі", туристический комплекс "Караван-Сарай" и другие объекты.
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