Товарооборот между Казахстаном и Россией за 9 месяцев увеличился на 29,6%

КОКШЕТАУ. 27 НОЯБРЯ - В Акмолинской области состоялся пресс-тур по ряду крупных промышленных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе пресс-тура участники посетили один из самых крупных объектов пищевой промышленности, находящийся в Буландынском районе, - Макинскую птицефабрику.

Строительство птицефабрики, с производственной мощностью 25 тысяч тонн мяса птицы началось в 2015 году. В 2018 году в честь открытия птицефабрики был установлен новый мировой рекорд Гиннесса. 220 сотрудников птицефабрики приготовили куриный шашлык длиной 223 метра 65 сантиметров.

По словам директора предприятия Романа Романова, фабрика под брендом "КусВкус" выпускает продукцию, которая известна не только в стране, но и за ее пределами.





Он отметил, что на предприятии используется оборудование европейских производителей. Эта самая современная по оснащению птицефабрика не уступает мировым лидерам по производству мяса.

Сегодня производственная мощность предприятия составляет порядка 50 000 тонн мяса птицы в год. Введены в реализацию первые и вторые очереди. С запуском третьей очереди Макинской птицефабрики в следующем году, мощность достигнет 75 тыс. тонн куриного мяса в год (доля в РК порядка 40%), с созданием около 2 тысяч новых рабочих мест, это позволит значительно расширить экспортный потенциал региона", - поделился Романов.

По его словам, после увеличения мощности предприятие будет производить объем, равный уровню России, Украины и Беларуси.

Следующим объектом для посещения журналистов стала молочно-товарная ферма комбикормового завода ИП "Абдрахманов", находящаяся в селе Атамекен в Бурабайского района.





Современная молочно-товарная ферма создана в 2015 году индивидуальным предпринимателем Болатом Абдрахмановым. Благодаря господдержке ежегодно увеличивается количество поголовья КРС. Для них создан специальный режим питания с натуральными овощными добавками.



Предприятие получает субсидии на молоко, инвестсубсидии на приобретаемую технику, на гербициды и удобрения.

По словам фермера, завезен крупный рогатый скот симментальской и породы монбельярд.



На данный момент на ферме имеется 480 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял, что нужно расти. По программе "Агробизнес-2020" через Агрокредитную корпорацию получил кредит 88 млн тенге, на который приобрел 96 голов КРС из Чехии, из них 60 голов монбельярдской породы и 36 голов симментальской породы", - рассказывает индивидуальный предприниматель.

Дополнительно по программе "Сыбага" через Фонд финансовой поддержки приобретено 109 голов КРС из Чехии и Словакии. До конца года будет завезены еще 53 головы КРС из Словакии.

Также Болат Даулетбекович рассказал, что в этом году был открыт свой комбикормовый завод.





Далее по программе пресс-тура в областном центре представители СМИ посетили одно из крупных предприятий, специализирующееся на переработке молока. Производственная мощность предприятия составляет порядка 7300 тонн в год.





Известная далеко за пределами региона продукция под брендом "Гормолзавод" славится не только производством одного из самого вкусного мороженого в стране, но и другой качественной молочной продукцией. Недавно на заводе запущен новый цех по производству кисломолочной и цельномолочной продукции.





Как отметил руководитель предприятия Ерсаин Жаксылыков, предприятие работает на отечественном рынке более 20 лет и в 2018 году стало лауреатом премии президента РК "Алтын сапа" в номинации "Лучшее предприятие, выпускающее продовольственную и/или сельскохозяйственную продукцию".





За последний месяц была произведена модернизация национального цеха, где выпускаются курт и коспа. В больших объемах коспа выпускается только у нас, этот продукт запатентован нами. В этом году мы запустили цех колбасных сыров, именно на увеличение производительной мощности - около тонны в сутки можем выпускать. Также у нас есть мягкие сыры - моцарелла, сулугуни, чечел", - проинформировал директор ТОО "Гормолзавод" Ерсаин Жаксылыков.

Мощность производства стабильно увеличивается. С связи с этим директор завода заявил, что уже в этом году есть потенциал выйти на рынок ближнего зарубежья - Узбекистан, Корея и Российская Федерация.

Если летом прошлого года, на пике производительности мы перерабатывали 80 тонн, то в этом году уже 130 тонн продукции. Также есть потенциал перейти до 150 тонн переработки к 2022 году", - сообщил Жаксылыков.

Последним объектом, завершающим пресс-тур, стал Дворец юношества и спорта "Болашак сарайы", открывшийся в 2020 году. Основное направление - это IT, робототехника и язык программирования. Дворец включает учебный корпус, спортивный зал, бассейн. Здесь создано 78 развивающих клубов, в котором занимаются более 3 тысяч детей.

По словам директора предприятия Айнагуль Балташевой, основная миссия Дворца - адаптация молодого поколения к глобальной конкуренции. Посредством современных технологий и научных исследований создаются условия для формирования системы критического мышления.

Первая тема - научно-интеллектуальная, вторая - творческая, третья - спортивная, четвертая - педагогико-психологическая поддержка особых детей. Пятое направление - координация молодёжных и подростковых инициатив. На сегодня здесь работают 97 педагогов", - подчеркнула Балташева.



