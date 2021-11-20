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Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев увеличился почти на 33%, до 52 млрд долларов

19.11.2021, 15:25 63505
Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев увеличился почти на 33%, до 52 млрд долларов
ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев увеличился почти на 33%, до 52 млрд долларов, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев этого года составил 52 млрд долларов и увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16% по сравнению с допандемическим показателем 2019 года. Объем внешней торговли стран ЕАЭС в январе-сентябре этого года составил 596 млрд долларов, что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. 
 
По информации премьер-министра, по итогам первого полугодия объем промышленного производства ЕАЭС составил 620 млрд долларов, что на 4,4% выше аналогичного периода прошлого года.
 
Объем взаимной торговли промежуточными товарами вырос на 40%, до 20,3 млрд долларов. С начала года в Казахстане зарегистрировано 1172 новых совместных предприятия с участием бизнеса государств-членов ЕАЭС (+9%), проинформировал Мамин.
 
В рамках развития транзитно-транспортного потенциала ЕАЭС в августе этого года утверждена Дорожная карта по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы, предусматривающая мероприятия по интеграции транспортных комплексов стран-участниц объединения. 
 
За 10 месяцев текущего года через Казахстан в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 883,2 тыс. ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Также объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай по сравнению с аналогичным периодом вырос на 36% и составил 604,5 тыс. ДФЭ. 
 
В качестве примеров продуктивного сотрудничества стран ЕАЭС в цифровизации Мамин назвал проекты "Цифровые транспортные коридоры", "Унифицированная система поиска "Работа без границ", приложение "Путешествую без COVID". Он также отметил необходимость реализации новых цифровых инициатив по созданию эффективных инструментов в сфере экономической интеграции. 
 
По словам Мамина, работа по развитию приграничной торговой инфраструктуры, наряду с последовательным восстановлением экономик основных торговых партнеров ЕАЭС, стала фактором резкого восстановления показателей внешней торговли Евразийского экономического союза. 
 
Как сообщает портал primeminister.kz, участники заседания утвердили План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы для решения ситуации на общем рынке отходов и лома черных и цветных металлов ЕАЭС. 
 
Также подписано Соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями, входящими в состав кредитных историй. Поддержана инициатива казахстанской стороны о расширении перечня товаров для применения сертификатов о происхождении серийной продукции. Данное решение позволит казахстанским предприятиям сократить административные издержки.
 
 
 

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В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

19.11.2021, 21:18 67636
В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов
Фото: NeftOk.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября в Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно Кодексу РК "О недрах и недропользовании", с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики РК проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Министерство энергетики РК разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 18 августа 2021 года по 22 участкам недр, сообщает пресс-служба Минэнерго РК. 
 
Дата проведения аукциона была назначена на 19 ноября. По 8 участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников. 
 
19 ноября, в 17.00 по времени Нур-Султана, аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 14 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 14 участкам составляла - 425 миллионов тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге. 
 
Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.
 

Совет ЕЭК обнулил пошлины на сырье для ванадиевых лигатур для авиакосмической промышленности

19.11.2021, 20:30 72955
МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов и гидроксидов ванадия с 5 до 0% сроком на один год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мера вводится для снижения себестоимости производства ванадиевых и смешанных лигатур, предназначенных для титановых сплавов, которые применяются в авиакосмической отрасли. Ее введение направлено на повышение конкурентоспособности продукции предприятий стран Евразийского экономического союза", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

 
Он уточнил, что обнуление пошлин на оксиды и гидроксиды ванадия будет способствовать повышению конкурентоспособности производителей Союза на мировом рынке лигатур, а также позволит нарастить объемы экспорта в третьи страны.
 
Обеспечение потребности предприятий государств-членов ЕАЭС в оксидах ванадия высокой чистоты за счет имеющегося на территории Союза производства находится на достаточно низком уровне. Потребность восполняется за счет поставок из ЮАР, Бразилии, Германии, США и Китая.
 
Решение Совета ЕЭК вступает в силу со 2 января 2022 года.
 

План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС

19.11.2021, 17:37 100630
План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС
Фото: domavlad.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является очень чувствительным для всех наших стран - в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома. Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов Союза. Основной вывод, который мы сделали, в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику", - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.
 
Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссия, документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома. 
 
 

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