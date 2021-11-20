ЕРЕВАН. 19 НОЯБРЯ - Объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев увеличился почти на 33%, до 52 млрд долларов, заявил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, объем взаимной торговли в ЕАЭС за 9 месяцев этого года составил 52 млрд долларов и увеличился на 32,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 16% по сравнению с допандемическим показателем 2019 года. Объем внешней торговли стран ЕАЭС в январе-сентябре этого года составил 596 млрд долларов, что на 32,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По информации премьер-министра, по итогам первого полугодия объем промышленного производства ЕАЭС составил 620 млрд долларов, что на 4,4% выше аналогичного периода прошлого года.

Объем взаимной торговли промежуточными товарами вырос на 40%, до 20,3 млрд долларов. С начала года в Казахстане зарегистрировано 1172 новых совместных предприятия с участием бизнеса государств-членов ЕАЭС (+9%), проинформировал Мамин.

В рамках развития транзитно-транспортного потенциала ЕАЭС в августе этого года утверждена Дорожная карта по реализации транспортной политики на 2021-2023 годы, предусматривающая мероприятия по интеграции транспортных комплексов стран-участниц объединения.

За 10 месяцев текущего года через Казахстан в направлениях Центральной Азии, Европы, Дальнего Востока перевезено 883,2 тыс. ДФЭ, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Также объем транзитных контейнерных перевозок в направлении Китай-Европа-Китай по сравнению с аналогичным периодом вырос на 36% и составил 604,5 тыс. ДФЭ.

В качестве примеров продуктивного сотрудничества стран ЕАЭС в цифровизации Мамин назвал проекты "Цифровые транспортные коридоры", "Унифицированная система поиска "Работа без границ", приложение "Путешествую без COVID". Он также отметил необходимость реализации новых цифровых инициатив по созданию эффективных инструментов в сфере экономической интеграции.

По словам Мамина, работа по развитию приграничной торговой инфраструктуры, наряду с последовательным восстановлением экономик основных торговых партнеров ЕАЭС, стала фактором резкого восстановления показателей внешней торговли Евразийского экономического союза.

Как сообщает портал primeminister.kz, участники заседания утвердили План мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств-членов ЕАЭС на 2021-2024 годы для решения ситуации на общем рынке отходов и лома черных и цветных металлов ЕАЭС.

Также подписано Соглашение о порядке обмена в рамках ЕАЭС сведениями, входящими в состав кредитных историй. Поддержана инициатива казахстанской стороны о расширении перечня товаров для применения сертификатов о происхождении серийной продукции. Данное решение позволит казахстанским предприятиям сократить административные издержки.